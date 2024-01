Xbox: Microsoft testet hilfreiches Konsolen-Feature

Microsoft führt ein neues Update für Spieler des Xbox Insider-Programms im Beta-Ring ein. Das Update fügt neue Filter für den Bereich “Meine Spiele & Apps” auf Xbox Series X/S-Konsolen hinzu. Der Januar war ein wichtiger Monat für Xbox-Spieler. Eine kürzliche Developer Direct enthüllte neue Informationen zu Senua’s Saga: Hellblade 2. Außerdem gab es einen ersten Blick auf Indiana Jones and the Great Circle von MachineGames.

Das Xbox Insider-Programm gibt einer ausgewählten Gruppe von Spielern vor der allgemeinen Veröffentlichung Zugang zu neuen Funktionen. So kann Microsoft Feedback zu Fehlern und Bugs in kommenden Konsolen- und Spiele-Patches einholen, bevor diese an die breite Community verteilt werden. Das neueste Update für Teilnehmer des Programms wurde jetzt veröffentlicht und enthält eine praktische neue Funktion für Gamer.

Das Update für Spieler im Beta-Ring des Insider-Programms ermöglicht es, die Xbox-Bibliothek nach Barrierefreiheitsoptionen, unterstützten Sprachen und technischen Fähigkeiten zu filtern. Obendrein gibt es jetzt die Möglichkeit, die Registerkarte ‘Abonnement’ zu sortieren, um die neuesten Updates für die Spiele zu sehen, denen man folgt. Der neueste Patch verbessert die Übersichtlichkeit des Xbox Game Passes, indem er den Spielern anzeigt, welche Spiele den Pass verlassen werden. Außerdem wird der Prozess, um auf die Store-Seite des Spiels zu gelangen, reibungsloser gestaltet.

Das neueste System-Update des Xbox Insider-Programms enthält nicht nur neue Filter- und Suchoptionen, sondern auch mehrere Fehlerbehebungen. Die Entwickler haben unter anderem ein Problem behoben, bei dem kürzlich hinzugefügte Profile nach dem Neustart der Konsole entfernt wurden, und unerwartete Fehler auf der Startseite verbessert. Microsoft hat die Fehler detailliert beschrieben, die das Team in zukünftigen Updates beheben wird. Spieler werden ermutigt, alle unerwarteten Fehler zu melden, damit sie behoben werden können.

Xbox Insider Programm Patch Notes

Microsoft wird in den kommenden Monaten mit ständigen Aktualisierungen des Xbox Insider-Programms und einer Reihe von Spielen, darunter Ara: History Untold von Oxide Games und Avowed von Obsidian Entertainment, das 2024 erscheinen soll, für Schwung sorgen. Das aktuelle Angebot an Xbox-Spielen, die in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen, scheint stark zu sein. Es ist sogar möglich, dass die Spieler einen neuen Eintrag in die Quake-Franchise sehen könnten. Ein Teaser wurde in der jüngsten Entwickler-Direktübertragung entdeckt.

Meine Spiele & Apps – Verbesserte Filterung und Sortierung

Wir haben neue Filter und Sortierungen zu Meine Spiele & Apps hinzugefügt. Diese helfen Ihnen, genau das zu finden, wonach Sie suchen. Sie können jetzt Spiele nach Zugänglichkeitsoptionen, unterstützten Sprachen und technischen Möglichkeiten filtern. Die Registerkarten für Abonnements wurden aktualisiert und sind jetzt nach kürzlich hinzugefügten Spielen sortiert. So können Sie leichter sehen, was neu ist. Sie können die Sortierung jederzeit ändern, wenn Sie etwas anderes bevorzugen. Gehen Sie einfach auf Meine Spiele & Apps und dann auf Vollständige Bibliothek. Dort finden Sie alle neuen Filter- und Sortieroptionen.

Xbox Guide

Ab heute wird eine zufällig ausgewählte Gruppe von Nutzern in einigen Bereichen des Leitfadens eine neue Erfahrung machen. Wenn Sie Feedback haben, senden Sie es bitte über Problem melden!

Fehlerbehebungen

Dank des großartigen Feedbacks der Insider und der harten Arbeit der Xbox-Ingenieure freuen wir uns, dass die folgenden Fehlerbehebungen mit diesem Build implementiert wurden: Behebung von unerwarteten Fehlern beim Laden der Startseite während der Anmeldung.

Ein Problem wurde behoben, bei dem kürzlich hinzugefügte Profile nach einem Neustart der Konsole entfernt wurden.

Verschiedene Aktualisierungen, um lokale Sprachen in der Konsole korrekt wiederzugeben.

Bekannte Probleme