NeoGAF-Nutzer „ibizaPocholo“ hat einen Twitter-Post entdeckt, der darauf hindeutet, dass Microsoft möglicherweise eine Spielmiete über den „Xbox Store“ prüft und testet, die sich vom Xbox Game Pass-Dienst unterscheidet.

Dabei hat ein spanischer Nutzer hat ein Bild auf Twitter geposted, das eine 3-Monats-Miete für Forza Motorsport 7 für den Gegenwert von rund 18 Euro zeigt, was das Forum dazu veranlasste (Link: NeoGAF), darüber zu spekulieren, ob es sich um eine kommende Funktion handelt.

Fühlt sich der Preis nicht ein wenig zu hoch an?

Es ist schwer zu sagen, wie sich die Preisstruktur weltweit durchsetzen wird. Allerdings hat man die meisten Games ohnehin in der Zeit von drei Monaten durch – oder hat das Interesse daran verloren. Oder, wie seht ihr das?

Wer macht mit?

Microsoft wird es schwer haben Publisher an Bord zu bekommen, die lieber mehr verdienen möchten, als zum Beispiel nur den halben Preis für ein Game. Ob sie dadurch schlußendlich „mehr Games“ verkaufen würden – sich also die Masse durchsetzt – bleibt eine spannende, aber offene Frage! Gemeinsam mit dem „Xbox Game Pass“ definiert Microsoft jedoch den Preismarkt für Konsolenspiele neu.

Kauftipp:

Forza Motorsport 7 - Ultimate Edition | Xbox One und Windows 10 - Download Code bei Amazon.de für EUR 59,99 bestellen

Betrachtet man also die letzten Aktivitäten von Microsoft in puncto Preispolitik und Game-Abo’s wird an dieser Meldung viel Wahrheit drin sein.