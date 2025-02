Xbox-Konsolen könnten bald Vergangenheit sein, so Ex-PlayStation-Chef

Microsofts neue Multiplattform-Strategie sorgt für hitzige Diskussionen. Während Microsoft Gaming-Chef Phil Spencer betont, dass die Hardware weiterhin ein wichtiger Teil der Marke bleibt, sind viele Fans unzufrieden damit, dass exklusive Titel wie Forza Horizon 5 bald auch auf PlayStation und Switch 2 erscheinen. Nun hat sich ein ehemaliger PlayStation-Manager zu Wort gemeldet – und seine Einschätzung klingt düster für Xbox. Wird es in naher Zukunft noch Xbox-Konsolen geben?

Shawn Layden, ehemaliger PlayStation-Chef, sprach im Kiwi Talkz Podcast über die aktuellen Entwicklungen bei Xbox. Er sieht klare Vorteile in Microsofts Strategie, da die Kosten für die Entwicklung neuer Spiele immer weiter steigen. Dennoch glaubt er, dass diese Richtung langfristig die Xbox-Konsolen schwächen wird.

Werbung

Sein Hauptargument: Ohne exklusive Inhalte verliert Xbox seinen einzigartigen Reiz. In der Gaming-Welt treibt oft der „Fear of Missing Out“ (FOMO)-Effekt den Konsolenverkauf an – wenn aber Xbox-Titel überall spielbar sind, gibt es für Kunden weniger Gründe, eine Xbox zu kaufen.

Düstere Aussicht: Xbox könnte den gleichen Weg wie SEGA gehen

Laut Layden erinnert Microsofts Vorgehen an den Rückzug von Sega aus dem Konsolengeschäft. Nach dem Misserfolg der Dreamcast stellte Sega 2001 die Hardware-Produktion ein und konzentrierte sich vollständig auf Spieleentwicklung. Ironischerweise profitierte Xbox damals von diesem Schritt, da viele ehemalige Sega-Spieler zur ersten Xbox wechselten. Nun könnte Xbox selbst ein ähnliches Schicksal erleiden, wenn die Hardware für Microsoft immer unwichtiger wird.

Nicht nur Xbox könnte sich in Zukunft stärker auf Software statt Hardware konzentrieren. Auch Sony wird laut Experten irgendwann stärker auf Multiplattform-Veröffentlichungen setzen. Der einzige Hersteller, der wohl seine exklusive Strategie beibehält, ist Nintendo. Für Nintendo findet der ehemalige PlayStation-Chef übrigens lobende Worte. Er „feiert“ die Namensgebung der nächsten Konsole.

Könnte Xbox die Hardware einstellen?

Ob Microsoft tatsächlich komplett auf Konsolen verzichtet, bleibt abzuwarten. Doch wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte es in ein paar Jahren heißen: Xbox ist keine Konsole mehr – sondern nur noch eine Plattform für Spiele. Immerhin ist Xbox nach der Eingliederung von Activision-Blizzard der wichtigste Games-Publisher im Dezember 2024 gewesen.

Werbung

Schwache Xbox Series X/S: Bei den Konsolenverkäufen steht die Xbox in der aktuellen Generation schlechter da als noch in der Xbox One/PS4-Ära. Während die PS5 weltweit über 71 Millionen Mal verkauft wurde, liegt die Xbox Series-Konsolenfamilie bei etwas über 32 Millionen Einheiten. Zum Vergleich: Die Xbox One verkaufte sich von 2013 bis 2022 rund 58 Millionen Mal, was im Verhältnis zur PS4 einem Faktor von 1 zu 2,02 entspricht. Bei der Xbox Series liegt der Verkaufsfaktor gegenüber der PS5 aktuell bei 1 zu 2,2.

Aktuell arbeitet Microsoft an einer neuen Xbox-Konsole, die angeblich Ende 2026 und damit vor der PS6 erscheinen wird. Angeblich wird es auch erstmals einen Xbox-Handheld geben, den sich Phil Spencer schon öfters „gewünscht“ hat. Ob dies tatsächlich eintrifft werden wir möglicherweise erst nächstes Jahr erfahren. Vielleicht verfolgt Microsoft aktuell das Ziel ihre Games so vielen Menschen wie möglich schmackhaft zu machen, auch auf PlayStation- und Nintendo-Konsolen, um in Zukunft zeitexklusive Highlights auf der nächsten Xbox-Konsole zu veröffentlichen. Quasi als Werbung für die Zukunft? Möglicherweise liegt der einstige PlayStation-Chef aus Amerika daneben und Xbox führt die Konsolenmarkt bald an? Wer weiß das heute schon.