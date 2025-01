Xbox dominiert: Microsoft ist der größte Publisher im Dezember 2024

Microsoft hat im Dezember 2024 einen neuen Meilenstein erreicht: Mit einem Umsatz von 465 Millionen US-Dollar aus Spieleverkäufen auf Xbox, PlayStation und PC war das Unternehmen der weltweit größte Publisher.

Ein großer Teil dieses Erfolgs geht auf Call of Duty: Black Ops 6 zurück, das eines der meistverkauften Spiele der Weihnachtszeit war. Laut dem Datenunternehmen Ampere (via VGC.com) zog Call of Duty HQ, das Black Ops 6 enthält, bereits im November 38 Millionen monatliche Spieler an. Auch Indiana Jones and the Great Circle, das im Dezember erschien, trug zu den starken Zahlen bei (PC und Xbox Series X/S).

Microsofts Multiformat-Strategie zahlt sich aus

Besonders bemerkenswert: 64 Prozent der Einnahmen von Microsoft-Spielen im Dezember kamen von der PlayStation-Plattform – allen voran durch die Call of Duty-Verkäufe.

Zum Vergleich: Electronic Arts belegte mit 366 Millionen Dollar den zweiten Platz unter den Publishern. Der Erfolg von EA wurde vor allem durch EA Sports FC 25 angetrieben, das allerdings schwächere Zahlen als im Vorjahr lieferte.

Weitere Highlights im Dezember 2024:

Spieler verbrachten am 25. Dezember satte 30 Millionen Stunden in Fortnite. Das bedeutet, dass jeder aktive Spieler durchschnittlich 2,3 Stunden an Heiligabend im Battle Royale-Universum verbrachte. Call of Duty ebenfalls stark: Am selben Tag kamen Call of Duty-Spiele auf 20 Millionen gespielte Stunden.

Chinesische Publisher auf dem Vormarsch

Während Microsoft dominiert, machen chinesische Publisher große Fortschritte. Spiele wie Marvel Rivals (NetEase) und Path of Exile 2 (Tencent) erzielten enorme Erfolge – Letzteres brachte 148 Millionen Dollar ein. Auch Infinity Nikki und Delta Force sorgten für einen starken Dezember.

Dank dieser Titel schafften es Tencent (Platz 5) und NetEase (Platz 9) erstmals in die Top 10 der größten Publisher des Monats. Laut Ampere-Analyst Piers Harding-Rolls verstärken chinesische Publisher ihren Einfluss auf den globalen Markt. Das sorgt für noch mehr Konkurrenz in einer ohnehin hart umkämpften Branche.