Xbox gibt bekannt, dass es für das 20-Jahr-Jubliäum nix Neues geben wird

20 Jahre Xbox. Ein guter Zeitpunkt für eine Rückblende.

Jubiläen sind da um gefeiert zu werden und normalerweise lässt man zu einem “Geburtstag” auch schon einmal etwas Neues heraus. Nicht so Xbox, es gibt nämlich “nur” einen Rückblick auf die letzten 20 Jahre.

Habt ihr auch erwartet, dass Xbox zu seinem 20. Geburtstag mit einer großen Ankündigung eines neuen Spiels daherkommt? Nun ja, dass kann man sich anscheinend abschminken. Xbox hat unmissverständlich klar gemacht, dass es in der kommenden Show am 15. November um Nostalgie und nicht um Neuheiten gehen wird.

“Wir laden euch ein, am 15. November mit uns zusammen das 20-jährige Jubiläum von Xbox und Halo mit einer unterhaltsamen digitalen Übertragung für Fans auf der ganzen Welt zu feiern“, schrieb Xbox.com. „Obwohl wir keine neuen Spiele ankündigen werden, wird diese Jubiläumsübertragung ein besonderer Blick zurück auf 20 Jahre Xbox.”

Weitere Details wurden bisher keine offiziell bekanntgegeben, aber Xbox verspricht in den kommenden Tagen mehr über diese Jubiläumsfeier bekanntzugeben.

Xbox: Neue Spiele am Band

Ganz beschweren darf man sich auch nicht, denn in den nächsten Wochen gibt es einige hochkarätige Veröffentlichungen. So kommt am 28. Oktober Age of Empires 4 für PC, Forza Horizon 5 am 9. November, die Xbox-Version von Flight Simulator am 18. November und Halo Infinite am 8. Dezember auf den Markt. Und vor nicht einmal 2 Monaten bekamen wir mit Psychonauts 2 einen interessanten Titel spendiert, der die Fachpresse und Spieler begeisterte.

Abseits der Konsolen und Videospiele gibt es seit heute auch den Xbox Series X-Mini-Kühlschrank vorzubestellen.

Es wäre also nicht so, als hätte Xbox nichts im Programm, doch es wird sicherlich einige Titel bei den 23 (!) Entwickler-Studios unter dem Xbox-Banner geben, die wir noch nicht kennen.