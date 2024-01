Ubisoft-Fans aufgepasst! – Xbox Game Pass wächst um zwei neue Spiele

Microsoft hat ein Update für seinen Abo-Dienst Xbox Game Pass veröffentlicht, mit dem Abonnenten zwei neue Spiele ausprobieren können. Der Game Pass war in den letzten Jahren ein wichtiger Bestandteil von Microsofts Gaming-Strategie, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die Pläne für 2024 ändern werden. Tatsächlich hat Microsoft bereits vor dem letzten Update im Januar zwei Spiele hinzugefügt.

Mit Close to the Sun am 3. Januar und dem Multiplayer-Shooter Hell Let Loose am 4. Januar begann das Unternehmen mit seinen Ergänzungen für Januar 2024. Hell Let Loose hat allerdings nur eine native Xbox Series X Version, was bedeutet, dass Game-Pass-Abonnenten, die noch nicht von ihrer Xbox One aufgerüstet haben, außen vor bleiben. Zum Glück für Xbox-One-Spieler sind die neuesten Game-Pass-Erweiterungen auf Xbox One, Xbox Serie X/S, in der Cloud und auf dem PC spielbar.

Der Xbox Game Pass bekommt Zuwachs

Ab dem 9. Januar können Abonnenten Assassin’s Creed Valhalla und Figment spielen. Assassin’s Creed Valhalla war ein Launch-Titel für die Xbox Serie X. Es ist ein gigantisches Open-World-Wikinger-Spiel, in das Spieler leicht weit über 100 Stunden versinken können, wenn sie sich entscheiden, alles zu sehen, was es zu bieten hat. Figment hingegen ist ein viel kleineres Spiel, aber eines, das Abonnenten nicht verschlafen sollten. Figment ist ein musikalisches Action-Adventure, das 2017 zum ersten Mal veröffentlicht wurde und von den Kritikern überwiegend positiv bewertet wurde. Es kann in etwa fünf Stunden abgeschlossen werden, aber Game-Pass-Abonnenten sollten Spaß damit haben, solange es dauert.

Assassin’s Creed Valhalla ist nicht das einzige Assassin’s-Creed-Spiel, das für Abonnenten zum Ausprobieren zur Verfügung steht. Assassin’s Creed Origins und Assassin’s Creed Odyssey sind ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten und bieten Abonnenten Zugang zu drei riesigen Open-World-Abenteuern. Da Ubisoft-Spiele regelmäßig zum Game Pass hinzugefügt werden, ist es durchaus möglich, dass noch mehr Assassin’s Creed-Spiele auf dem Weg sind, obwohl das noch abzuwarten ist.