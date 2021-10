Xbox Game Pass: Laut Insider mit rund 23 Millionen Spielern

Xbox Game Pass - (C) Microsoft

Es sollen keine 30 Millionen sein, aber immerhin soll es bereits 23 Millionen Abonnenten für den Xbox Game Pass geben. Viele Spieler haben sich anscheinend mit dem Modell von Microsoft angefreundet, die nicht immer gleich 70 Euro (und teilweise auch mehr) für ein neues Videospiel ausgeben möchten.

Strauss Zelnick von Take-Two sagte kürzlich, dass Game Pass etwa 30 Millionen Abonnenten hat. Tatsächlich sagte er dies gegenüber Xbox-Chef Phil Spencer in einem Podcast. Dieser dementierte weder bestätigte noch diese Zahl, sondern sagte lediglich, dass die letzte offiziell kommunizierte Zahl der Abonnenten 18 Millionen betrug. Das war Anfang des Jahres 2021.

Das 12 Millionen weitere Abonnenten in nur 9 Monaten dazugekommen wären, dass wäre wirklich eine außerordentliche Leistung. Laut Jeff Grubb waren es zum Zeitpunkt der E3 2021 ungefähr 21 Millionen. Aktuell sollen die Zahlen bei 23 Millionen Abonnenten für den Xbox Game Pass liegen.

Das würde einen leichten Anstieg bis Juni bedeuten und einen größeren Sprung im letzten Quartal. Zuletzt erschienen Spiele wie Psychonauts 2, die durchaus eine Berechtigung für den Anstieg wären.

Doch die ganz großen Titel für den Xbox Game Pass kommen 2021 erst noch: Halo Infinite, Age of Empires 4 (nur PC) sowie Forza Horizon 5. Aber auch Dritt-Anbieter-Spiele wie Back 4 Blood kommen von Release-Tag 1 zum XGP. Mit dem Bethesda-Deal von Microsoft sind einige Spiele von Doom, über Fallout bis hin zu The Elder Scrolls neu dazugekommen.

Der Xbox Game Pass wird also noch die nächsten Jahre immer weiter mit seinem Angebot anwachsen, und irgendwann in naher Zukunft wohl tatsächlich die 30-Millionen-Marke an Abonnenten durchbrechen.