Xbox Game Pass im November: Das sind alle Spiele

Nachdem in den letzten 2 Monaten Age of Empires IV: Anniversary Edition, Starfield, Lies of P, Payday 3, Forza Motorsport oder Cities: Skylines II in den Xbox Game Pass gekommen sind, geht es im November “etwas” ruhiger zu. Zumindest Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten mit dem brandaktuellen Football Manager 2024.

Mit Jusant gibt es ein interessantes actionreiches Rätsel-Kletterspiel das bisher 219 Rezensionen auf Steam erhalten hat – “Sehr positiv”. In Wartales, einem Open-World-Rollenspiel, führst du einen Trupp von Söldnern auf der Suche nach Reichtum in einem riesigen mittelalterlichen Universum an. Dungeons 4 erscheint am Release-Tag im Gaming-Abo-Dienst von Xbox.

Neue Xbox Game Pass-Spiele im November 2023

02. November – Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Konsole und PC)

02. November – Jusant (Cloud, Konsole und PC)

02. November – Wartales (Cloud, Konsole und PC)

02. November – Thirsty Suitors (Cloud, Konsole und PC)

06. November – Football Manager 2024 (PC)

06. November – Football Manager 2024 Console (Cloud, Konsole und PC)

09. November – Dungeons 4 (Cloud, Konsole und PC)

09. November – Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Cloud, Konsole und PC)

09. November – Wild Hearts (Cloud, Konsole und PC) EA Play

13. November – Spirittea (Cloud, Konsole und PC)

14. November – Coral Island (Cloud und Xbox Series X|S)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Age of Empires II: Definitive Edition – The Mountain Royals

Jetzt verfügbar – EA Sports WRC: EA Play Early Access Trial

Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile

Besuche die Vorteile-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App

Jetzt verfügbar – Fallout 76: 5th Birthday Bundle

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. November

Die folgenden Spiele werden die Game Pass-Bibliothek bald verlassen, also spring wieder ein und mach da weiter, wo Du aufgehört hast. Vergiss nicht, Deinen Mitgliedsrabatt zu nutzen, um bis zu 20% auf Spiele zu sparen!