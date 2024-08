Xbox Game Pass im August 2024: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und Mafia: Definitive Edition am Start

Freue dich auf zwei absolute Klassiker, die im August 2024 in den Game Pass für Xbox und PC kommen! Am 8. August gesellt sich die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Cloud, Konsole und PC) dazu, gefolgt von der Mafia: Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC) am 13. August. Beide Spiele versprechen stundenlangen Spielspaß und nostalgische Momente.

Bereits im Juli war einiges los, nachdem eher kleinere Titel wie Dungeons of Hinterberg folgte das letztjährige Call of Duty: Modern Warfare 3, dass für einigen Wirbel sorgte. Immerhin bringt Season 5 viele neue Inhalte wie 6-gegen-6-Karten, neue Waffen und mehr.

Die erste von zwei Listen an Neuveröffentlichungen im August ist nicht lang, dafür gut:

Neue Spiele im Game Pass im August 2024

7. August : Creatures of Ava (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

: (Cloud, PC und Xbox Series X|S) 8. August : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Cloud, Konsole und PC)

: (Cloud, Konsole und PC) 13. August: Mafia: Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

Vorteile für Valorant-Spieler

Spielst du Valorant? Verknüpfe dein Xbox-Profil mit deinem Riot-Konto und schalte alle aktuellen und kommenden Agents frei! Zudem erhältst du einen 20 Prozent EP-Boost für Battle Pass- und Event-Inhalte. So kannst du deine Fähigkeiten noch schneller verbessern.

Xbox Cloud Gaming auf Amazon Fire TV

Als Game Pass Ultimate-Mitglied kannst du nun auch Spiele direkt über die Xbox App auf ausgewählten Amazon Fire TV-Geräten spielen. Das ermöglicht dir, deine Lieblingsspiele auch ohne Konsole oder PC zu genießen.

Updates und DLCs

No Man’s Sky: Worlds Part I (Version 5.0) ist jetzt verfügbar. Dieses Update bringt Verbesserungen bei der Darstellung von Wasser und Wolken, eine größere Vielfalt an Planeten und neue Gameplay-Funktionen.

(Version 5.0) ist jetzt verfügbar. Dieses Update bringt Verbesserungen bei der Darstellung von Wasser und Wolken, eine größere Vielfalt an Planeten und neue Gameplay-Funktionen. Dead by Daylight überrascht mit einem neuen 2v8-Spielmodus. Bis zum 8. August treten acht Überlebende gegen zwei Killer an. Neue Klassen und das furchterregende Opferwerkzeug „Cage of Corruption“ bieten zusätzliche Spannung.

überrascht mit einem neuen 2v8-Spielmodus. Bis zum 8. August treten acht Überlebende gegen zwei Killer an. Neue Klassen und das furchterregende Opferwerkzeug „Cage of Corruption“ bieten zusätzliche Spannung. Sea of Thieves: Season 13 ist da! Übernimm das Flaggschiff „Brennende Klinge“ und stelle dich neuen Herausforderungen. Das Mayhem Ship Bundle kehrt ebenfalls zurück und bietet dir die Möglichkeit, Chaos auf den Meeren zu stiften.

Exklusive Game Pass Ultimate-Vorteile

Stampede Racing Royale: Game Pass Starter Kit : Rüste dein Kart mit dem Xbox KartCore 3000 Wrap aus und erhalte 25.000 Münzen.

: Rüste dein Kart mit dem Xbox KartCore 3000 Wrap aus und erhalte 25.000 Münzen. Sea of Thieves: Ebon Rapier Pack : Mit dem Ebon Rapier, der Obsidian-Taschenuhr und der Obsidian-Figur bist du bestens ausgestattet.

: Mit dem Ebon Rapier, der Obsidian-Taschenuhr und der Obsidian-Figur bist du bestens ausgestattet. Naraka Bladepoint: Aeon Bundle: Sichere dir kostenlose Bonuskosmetika und Boosts für das Nahkampfspiel.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Einige Spiele verlassen den Game Pass bald. Du hast die Chance, sie bis zu 20 Prozent günstiger zu erwerben oder noch schnell die Erfolge zu sichern:

Airborne Kingdoms (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Offworld Trading Company (PC)

(PC) Shadow Warrior 3 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) The Texas Chain Saw Massacre (Cloud, Konsole und PC)

Die zweite Liste an Game Pass-Spielen folgt – wie alle Monate – Mitte des Monats. Wir werden diesen Beitrag danach wieder aktualisieren.