Crash Bandicoot: Debüt im Xbox Game Pass im August?

Nach der Bestätigung und Veröffentlichung, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 bald im Xbox Game Pass verfügbar sein wird, scheint ein weiteres Activision-Spiel kurz vor der Veröffentlichung im Abo-Dienst von Xbox zu stehen. Die Rede ist von Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, dass laut neuesten Gerüchten bereits im August in der XGP-Bibliothek landen soll.

Weder Activision noch Xbox haben diese Information bisher bestätigt, aber die Quellen, die diese Nachricht verbreiten, haben in der Vergangenheit bereits genaue Angaben zu Call of Duty im Xbox Game Pass gemacht. Es besteht also Grund zur Annahme, dass Crash Bandicoot tatsächlich bald verfügbar sein wird.

Insider-Informationen und Veröffentlichungstermine

Der Xbox-Insider eXtas1s hat diese Woche auf X.com (vormals Twitter) das angebliche Veröffentlichungsdatum der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bekannt gegeben und den 8. August als Datum festgelegt. Normalerweise erscheinen Xbox Game Pass-Spiele in zwei Wellen: eine zu Beginn des Monats und die zweite später. Wenn die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy tatsächlich im Xbox Game Pass erscheinen soll, dürften wir bald eine offizielle Ankündigung zusammen mit anderen Spielen für die erste Augusthälfte sehen.

„Crash Bandicoot N. Sane Trilogy wird am 8. August 2024 im Game Pass verfügbar sein“, so der Tweet von eXtas1s (Übersetzt aus dem Spanischen).

Activision-Spiele im Xbox Game Pass

Nach der Übernahme von Activision kündigte Xbox an, dass die Spiele des Publishers nach und nach in den Xbox Game Pass aufgenommen würden. Call of Duty wird hierbei als das größte Spiel angesehen, das den Service erobern soll. Allerdings war Call of Duty nicht das erste Spiel von Activision Blizzard, das nach der Übernahme in den Xbox Game Pass aufgenommen wurde. Diese Ehre gebührte Diablo 4. Nach Call of Duty: Modern Warfare 3 soll nun die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy folgen.

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy besteht aus den Spielen Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped. Diese Sammlung bietet nicht nur die originalen Spiele, sondern auch neue Funktionen wie Zeitrennen, verfeinerte Menüs und Speichersysteme sowie andere Modernisierungen. Für Fans, die einige, aber vielleicht nicht alle Crash Bandicoot-Spiele in der Vergangenheit gespielt haben, ist diese Trilogie eine perfekte Auffrischung.

Auch wenn bisher keine offizielle Bestätigung vorliegt, deutet vieles darauf hin, dass Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bald im Xbox Game Pass erscheinen wird. Fans der Serie und Abonnenten des Dienstes dürfen sich also auf spannende Zeiten freuen.