Xbox: So viele User verwenden den Xbox Game Pass

Xbox Game Pass

Redmond, USA – Die Strategie von Microsoft ist klar: es wird der Xbox Game Pass gepusht. Mit Erfolg, wie man an den Zahlen erkennen kann. First Party-Games sind ab dem ersten Tag im Games-Abo-Dienst der Amerikaner vorhanden. Eine gute Sache: immerhin rotierten mehr als hundert Titel im Monat. Nun scheint es, dass der Bedarf an Game Pass-Abos in Zukunft weiter steigen wird.

Im Rahmen des Geschäftsjahresberichts für das dritte Quartal 2020 bestätigte Microsoft, dass der Xbox Game Pass inzwischen 10 Millionen Nutzer überschritten hat, was für die begrenzte Zeit, in der es verfügbar ist, beeindruckend ist. Xbox Live ist mit 90 Millionen aktiven Benutzern immer noch stark. Überall ziemlich unglaubliche Zahlen, vor allem wenn man bedenkt das die PS4 gegenüber der Xbox One ein Kassenschlager ist.

Xbox: Weniger Spiele-Verkäufe, mehr Xbox Game Pass-Abos

Erwähnenswert ist hier jedoch, dass die Gesamteinnahmen auf der Spieleseite rückläufig sind, obwohl sie nur um 1% wirklich leicht zurückgehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Xbox-Dienste und -Inhalte um 2% gestiegen sind. Dies wurde jedoch durch einen Umsatzrückgang der Hardware um 20% ausgeglichen. Immerhin befindet sich die aktuelle Xbox One am Ende ihres Lebenszyklus. Allerdings konnte die Xbox One X die schlechten Zahlen etwas abfedern, vor allem wegen limitierten Edition wie jene für Cyberpunk 2077.

Selbst bei leicht rückläufigen Einnahmen scheint der Xbox Game Pass definitiv auf dem Vormarsch zu sein. Zweifellos war ein Teil davon auf die sehr günstigen Werbepreise zurückzuführen, die Microsoft für den Service hatte, sowie auf die jüngsten Bestellungen für Aufenthalte zu Hause auf der ganzen Welt. Dennoch ist dies eine beeindruckende Zahl, die mit Sicherheit wachsen wird.

Microsoft erhofft sich vor allem beim Start der Xbox Series X einiges. Man darf in Redmond (USA) gespannt sein, wie sich Branchen-Mitbewerber Sony verhalten wird. Derzeit sind weder Design noch Preis der kommenden PS5 bekannt. Bei der Xbox Series X kennt man zumindest das Design. In Kürze wird man noch einiges mehr an Informationen erhalten, wie Xbox-Chef Phil Spencer versprochen hat. In Kürze wird ein Rockstar Games-Titel den Weg in den Abo-Dienst finden.