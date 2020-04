Xbox Game Pass: Dieser Blockbuster-Titel von Rockstar Games kommt

Welches neue Xbox Game Pass-Spiel von Rockstar Games könnten wir wohl meinen...?

Redmond, USA – Microsoft holt das nächste Rockstar Games-Spiel in den Xbox Game Pass. Irgendwie kann man seinen Augen nicht trauen, dass dieser Deal zusammengebracht wurde. Doch es ist wahr, das Spiel des Jahres 2018, Red Dead Redemption 2, kommt für den Abo-Dienst der Xbox One.

Durch das Hinzufügen von Red Dead Redemption 2 zum Xbox Game Pass erhalten eine Menge Abonnenten die Möglichkeit, das Spiel im Rahmen ihres bestehenden Abonnements kostenlos zu spielen. Da in einigen Regionen der Welt Ausgangsbeschränkungen noch immer an der Tagesordnung sind, sollte dies den Spielern helfen, im kommenden Monat einen Weg zu finden, einige hundert Stunden zu töten. Die Veröffentlichung gilt jedoch nicht für die PC-Version des Abo-Dienstes.

Xbox Game Pass: Wann erscheint der Rockstar Games-Titel?

Die Veröffentlichung von Rockstar‘s legendärer westlicher Fortsetzung ist für den 7. Mai geplant, wie Xbox.com auflistet. Bisher gibt es keinen Hinweis darauf, ob das Western-Epos auch die PC-Version des Game Pass enthalten sein wird.

Red Dead Redemption 2 wurde mit über 175 Game of the Year Awards ausgezeichnet und erhielt über 250 “perfekte Wertungen”. Es ist eine epische Geschichte von Ehre und Loyalität zu Beginn der Moderne.

Red Dead Redemption 2 is coming to @XboxGamePass. See the details here: https://t.co/28tckjyCe9 — Larry Hryb (@majornelson) April 23, 2020

Der Blockbuster von Rockstar Games bietet den Spielern jetzt zusätzlichen Inhalt im Story-Modus und einen voll ausgestatteten Fotomodus und bietet außerdem freien Zugang zur gemeinsamen Lebenswelt von Red Dead Online, in der die Spieler eine Reihe von Rollen übernehmen, um ihren eigenen einzigartigen Weg an der Grenze zu beschreiten. Man verfolgt gesuchte Kriminelle als Kopfgeldjäger, gründet ein Geschäft als Händler, entdecket exotische Schätze als Sammler oder betreibet eine unterirdische Brennerei als Moonshiner und vieles mehr.

Xbox Game Pass: Ein Rockstar-Titel kommt. Ein anderer Rockstar-Titel geht.

Xbox Game Pass-Abonnenten sollten auch beachten, dass diese Rotation das Ende der GTA 5-Ära am Game Pass bringen wird. Stellen also sicher, dass du den Story-Modus beendet hast, wenn du es noch nicht getan haben, bevor es Zeit ist, den Sandbox-Titel durch einen andere zu ersetzen. Solltet ihr GTA 5 ohnehin nicht besitzen, wie ein über hundert Millionen Spieler mit euch. Solltet ihr Grand Theft Auto 5 noch nicht in eurem Besitz haben, dann könnt ihr das Spiel bis 7. Mai mit 20 Prozent Rabatt sichern.

Das Western-Epos von Rockstar Games ist ab sofort über die Game Pass-App abrufbar und kann vorab heruntergeladen werden.

Red Dead Redemption 2 ist ab sofort für PC, PS4, Stadia und Xbox One verfügbar.