Xbox führt Berichten zufolge Bladeserver der Serie X für Cloud-Gaming ein

Laut mehreren Online-Berichten sind die Xbox Series X Bladeserver jetzt für einige Spiele live und sorgen für einen erheblichen Leistungsschub.

Der Cloud-Gaming-Dienst von Xbox wurde mit Xbox One S-Konsolen auf Bladeservern gestartet, aber Microsoft hat kürzlich Pläne bestätigt, seine Server in naher Zukunft auf der Xbox Series X zu aktualisieren.

„Wir befinden uns jetzt in der Endphase der internen Tests und werden das Erlebnis für [Xbox Game Pass] Ultimate-Mitglieder in den nächsten Wochen verbessern“, sagte Kareem Choudhry, Head of Cloud Gaming bei Microsoft, Anfang dieses Monats .

Obwohl Microsoft noch keine offizielle Ankündigung zum Rollout von Xbox Series X Bladeservern für Cloud-Gaming gemacht hat, berichten mehrere Benutzer von erheblichen Verbesserungen bei Ladezeiten und Bildraten.

it looks like xCloud just got the Xbox Series X hardware upgrade for certain games. Yakuza, Rainbow Six Siege, and others are showing 120fps or gfx options, and are loading faster pic.twitter.com/BUU866V0BF

— Tom Warren (@tomwarren) June 22, 2021