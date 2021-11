Xbox Cloud Gaming für Xbox One/Series in Österreich gestartet

Wenn man den Xbox Game Pass Ultimate besitzt, kann man nun auch auf den Spiele-Download verzichten: Cloud Gaming in Österreich gestartet.

Xbox Cloud Gaming startete am 30. Juni 2021 für PC-Browser und Apple-Smartphones und -Tablets. Im November 2021 folgen Xbox One und Xbox Series X/S. - (C) Microsoft