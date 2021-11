Xbox Game Pass im November 2021: Jede Menge Spiele! [UPDATE]

Xbox Game Pass - (C) Microsoft

Zum einjährigen Jubiläum der Xbox Series X/S hat Microsoft das Angebot für den Xbox Game Pass im November 2021 ordentlich nachgeschärft. Neben dem Release von Forza Horizon 5 (9. November) gibt es einige interessante Spiele diesen Monat im Spiele-Abo.

Heute gibt es die Minecraft: Java und Bedrock Editions für PC-Spieler. Am 4. November startet das gefeierte Koop-Spiel It Takes Two, dass man sich nicht entgehen lassen sollte.

Hier die Spiele für den Xbox Game Pass im November 2021 in der Übersicht:

2. November – Minecraft: Java und Bedrock Editions (PC)

2. November – Unpacking (Cloud, Konsole und PC)

4. November – It Takes Two (Cloud, Konsole und PC)

4. November – Kill It with Fire (Cloud, Konsole und PC)

9. November – Football Manager 2022 (PC)

9. November – Football Manager Xbox Edition 2022 (Cloud, Konsole und PC)

9. November – Forza Horizon 5 (Cloud, Konsole und PC)

11. November – Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Konsole)

11. November – One Step from Eden (Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Backbone (Cloud)

Jetzt verfügbar – Moonglow Bay (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Project Wingman (Cloud und Konsole)

Update-Meldung: Microsoft hat weitere Titel für den Xbox Game Pass im November 2021 angekündigt bzw. veröffentlicht:

Jetzt verfügbar – Halo Infinite Multiplayer Beta

Jetzt verfügbar – Dicey Dungeons (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Jetzt verfügbar – Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Cloud)

Jetzt verfügbar – One Step from Eden (Cloud) ID@Xbox

Jetzt verfügbar – Dead Space (Cloud) EA Play

Jetzt verfügbar – Dragon Age: Origins (Cloud) EA Play

Jetzt verfügbar – Next Space Rebels (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

18. November – Exo One (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

18. November – Fae Tactics (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

18. November – My Friend Pedro (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

18. November – Undungeon (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

23. November – Deeeer Simulator (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

23. November – Mortal Shell (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

30. November – Evil Genius 2 (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Doom Eternal: Horde Mode and Update 6.66

Jetzt vorbestellen – Forza Horizon 5 Premium Add-Ons Bundle

12. November – Battlefield 2042 Early Access Trial with EA Play

18. November – Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition

Übrigens gibt es bis zum 31. Januar 2022 eine 30-tägige Probemitgliedschaft für Disney+.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass im November 2021:

Final Fantasy VIII HD (Konsole und PC)

Planet Coaster (Cloud und Konsole)

Star Renegades (Cloud, Konsole und PC)

Streets of Rogue (Cloud, Konsole und PC)

The Gardens Between (Cloud, Konsole und PC)

River City Girls (Cloud, Konsole und PC)

Ursprünglich wurde dieser Artikel am 2. November 2021 veröffentlicht und am 18. November mit weiteren Titeln für den Xbox Game Pass erweitert.