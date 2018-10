Auf dem heiß umkämpften Markt der Online-Casinos tummeln sich mittlerweile zahlreiche gute Anbieter. Auch Wunderino gehört mit seinem Internet-Casino mit dazu und kann sich sehen lassen. Dabei ist Wunderino relativ neu in der Branche und konnte sich bereits einen Namen machen. Es werden sowohl Sicherheit als auch Vertrauenswürdigkeit im Online-Casino geboten, was für viele Spieler wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Anbieters sind. Die große Auswahl an verschiedenen Spielautomaten ist beliebt und man hat die Möglichkeit, jede Menge Spaß zu haben. Was zeichnet den Anbieter Wunderino noch aus? Wir beschäftigen uns näher mit diesem Online-Casino.

Das Online-Casino Wunderino – Fakten, Fakten, Fakten…

In der folgenden Übersicht finden Sie wichtige Fakten zum Wunderino Online-Casino. Damit haben Sie die Möglichkeit, sich über den Anbieter zu informieren. Auch über onlinecasino-austria.at kann man alle Details zu Wunderino Casino für österreichische Spieler bekommen und von dem weissen Gorilla-Maskottchen bei der Erkundung von Wüstenlandschaften und kalten Berglandschaften begleitet werden.

umfangreiche Webpräsenz

es werden sowohl klassische als auch neue Spielautomaten angeboten

interessante zusätzliche Gewinnchancen im Angebot

moderne Website mit vielen Funktionen

zahlreiche sichere Zahlungsmethoden mit dabei

PayPal kann auch für den Zahlungsverkehr genutzt werden

attraktives Treueprogramm

Live Chat uvm.

Das Spieleangebot im Wunderino Online-Casino

Das Angebot an unterschiedlichen Slots im Wunderino Online-Casino kann sich wirklich sehen lassen. Hier erwartet alle Spieler eine Vielzahl an neuen und klassischen Games, die man nutzen kann, um den eigenen Kontostand auszubauen. Auf diese Weise lernt man Schritt für Schritt dazu und wird zu einem besseren Spieler. Die einzelnen Spiele werden immer mit einem kleinen Teaserbild angekündigt. Alle, die viel gewinnen möchten, dürfte es freuen, dass es auch spezielle Jackpot-Spiele im Angebot gibt. Außerdem können besondere Tischspiele zum Gewinnen genutzt werden.

Das Wunderino Livecasino

Im Livecasino von Wunderino kann man gegen echte Dealer antreten und dabei wichtige Erfahrungen sammeln. Man kann Menschen aus der ganzen Welt beim Spielen an den verschiedenen Tischen kennenlernen. Es steht z. B. Roulette in unterschiedlichen Varianten zur Auswahl. Aber auch Live-Poker oder Blackjack gegen einen Livedealer wird angeboten. Im Livebereich kommt echte Casinoatmosphäre auf und man muss dafür noch nicht einmal das eigene Wohnzimmer verlassen.

Zahlungsmöglichkeiten und Lizenz

Im Wunderino Online-Casino stehen allen Spielern verschiedene Zahlungsvarianten zur Verfügung. So ist z. B. die Sofort-Überweisung mit dabei, mit der man schnell und unkompliziert Geld auf das eigene Spielkonto einzahlen kann. Alle Methoden sind sehr sicher, sodass das Geld in sicheren Händen ist. Spieler, die gerne zügig ihr Geld überweisen, dürfte es freuen, dass die Zahlungsmöglichkeit PayPal auch mit dabei ist. Sie wird mittlerweile weltweit von zahlreichen Kunden genutzt. Das Wunderino Online-Casino wird mit einer Lizenz aus Malta betrieben. So geht alles seriös zu beim Anbieter.

Spezielles Treueprogramm für professionelle Spieler

Wer viel im Wunderino Online-Casino spielt, wird dafür belohnt. So kann man von regelmäßigen Belohnungen profitieren, mit denen man mehr gewinnen kann. Dabei erhalten professionelle Spieler mit jedem Einsatz einen Teil davon wieder zurück. Außerdem wird man im Rahmen eines speziellen Treueprogramms über zusätzliche Aktionen und interessante Wettbewerbe informiert.

Die Wunderino Casino-App

Mit der Wunderino Casino-App haben alle Spieler die Chance, auch von unterwegs zu spielen. Sie wird einfach auf dem Smartphone oder Tablet installiert und schon kann man sich langweilige Minuten mit einem Spiel im Casino vertreiben. Die spezielle App für das Wunderino Online-Casino kann im App-Store heruntergeladen und dann ganz einfach installiert werden.

Der Livechat von Wunderino

Auch der Livechat von Wunderino ist beliebt. Hier hat man die Möglichkeit, wichtige Fragen rund um das Online-Casino loszuwerden. Die freundlichen Mitarbeiter tun ihr Bestes, um alle Probleme zu lösen. Wunderino gehört mit zu den besten Online-Casinos in der Branche.

