Blizzard hat nun den Veröffentlichungstermin für die neueste World of Warcraft Erweiterung Battle for Azeroth bekanntgegeben. Das bisher auf Mitte September datierte Spiel, erscheint nun offiziell am 14. August.

In Battle for Azeroth wird der Konflikt zwischen Horde und Allianz in den Fokus gerückt. Hinzu kommen unter Anderem 10 neue Dungeons, neue Raidzonen und World Quests. Auch soll ein PvE-System namens Warfronts eingeführt werden. Ein 20 Spieler Koop-Modus, der an klassische RTS erinnern soll.

Zudem wird die Levelgrenze auf 120 gehoben und Allianz und Horde erhalten neue Rassen. Die Horde erhält Nachgeborene, Hochbergtauren und Zandalari-Trolle, die Allianz Lichtgeschmiedete Draenei, Leerenelfen, Dunkeleisenzwerge.

