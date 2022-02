Windbound: Survival-Spiel im Zelda-Stil kostenlos im Epic Store verfügbar!

Windbound - (C) Deep Silver

Epic Games verschenkt wieder Spiele, diesmal Windbound. Das Survival-Spiel kann bis zum 17. Februar 2022 auf PC kostenlos heruntergeladen werden. Wer The Legend of Zelda: The Wind Waker geliebt hat, wird auch mit diesem Titel zurecht kommen. Obwohl das Spielprinzip etwas anders und härter ist.

Kurz gesagt: Windbound ist ein Überlebensspiel mit nomadischer Jagd und Erkundung, kombiniert mit individuellem Bootsbau und einem immersiven Segelerlebnis.

Advertisment

Normalerweise kostet das Spiel 19,99 Euro. Bis zum 17. Februar 2022 um 17:00 Uhr deutscher Zeit, gibt es den Titel gratis. Entweder erwerbt ihr das Spiel direkt über den Epic Games Store-Client oder über die Webseite. Verhaut ist nichts, wenn man kein Geld ausgeben muss.

Worum geht es in Windbound?

In Windbound spielt man als Frau namens Kara. Sie und ihr Stamm überquerten das Meer, als sie von allen anderen getrennt wurde. Man stirbt aber nicht, sondern strandet auf einer kleinen Inselgruppe. Man hat zuerst keine Ahnung wo man ist oder wie man überleben wird. Das große Glück: Man spielt eine stolze Kriegerin, also weiß man sich zu verteidigen und wie man für sich selbst sorgt.

Zu Beginn muss man Nahrung finden, um am Leben zu bleiben. Man rudert (später segelt) man mit selbstgebauten Gras-Schiffen von Insel zu Insel. Schwimmen geht anfangs auch, wenn die Distanz nicht zu groß ist. Man muss erfinderisch sein, um auf den Inseln zu überleben. Immerhin gibt es viele Materialien, die man sammeln kann. Und dieses Handwerkssystem, dass die vielen verschiedenen Materialien zu Werkzeugen macht, erlernt man in wenigen Minuten.

Mehr zum Spiel könnt ihr auch in unserem Spiele-Test zu Windbound erfahren (und die Überschneidungen mit The Legend of Zelda, abgesehen von der Optik). Damals vergab ich die Wertung 6/10.