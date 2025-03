Welche Spiele bringt Nintendo für Switch 2? – Bei diesen Comebacks würden Fans ausflippen

Am 2. April erfahren wir, welche Spiele für die Switch 2 ins Rennen geschickt werden. Klar, der große System Seller wird Mario Kart. Allerdings besitzt Nintendo etliche andere Kult-Klassiker, die für ein Comeback reif wären. Neben Hitgaranten wie Animal Crossing würde das ein oder andere schlummernde Franchise für garantierten Hype bei Nintendo-Veteranen sorgen. Die folgenden acht Games müssten keine riesigen Budgets verschlingen, aber bei alteingesessenen Fans hätte Nintendo sicher einen Stein im Brett.

Star Fox

Letztes Spiel: Star Fox Zero (Wii U)

Release: 22. April 2016

Richtig von der Bildfläche ist Star Fox nie verschwunden – er macht nur gelegentlich längere Pausen. Denn die Space Shooter rund um das tierische Flugkommando dienen üblicherweise dazu, mit neuen Hardware-Features zu experimentieren. Auf dem Super Nintendo sorgte der Erstling noch mit einer neuen 3D Grafik für Aufsehen. Ganz klappen will dieser Innovationsdrang aber nicht immer. Der letzte Ableger, Star Fox Zero, war wegen einer klobigen Steuerung mit dem WiiU Gamepad ein ziemlicher Schuss in den Ofen.

Allerdings dürfte sich die Switch 2 sehr gut für den Klassiker anbieten. Laut Gerüchten könnten die neuen Joycons nämlich wie eine Computermaus bedient werden – theoretisch also wie gemacht für einen Arcade-Shooter á la Star Fox.

F-Zero

Letztes Game: F-Zero 99 (Nintendo Switch Online)

Release: 14. September 2023

Release: 14. September 2023 davor: F-Zero Climax (GBA) am 21. Oktober 2004

Ursprünglich war F-Zero nur einer von vielen grafischen Vorzeigespielen für den Launch des Super Nintendo. Danach sollte sich das futuristische Racing Franchise aber zu einem absoluten Kritikerliebling entwickeln. Besonders F-Zero GX, das in Zusammenarbeit mit dem späteren Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi entstanden ist, zählte für viele als eins der besten Racing Games seiner Zeit. Weil es mit den Verkaufszahlen auf dem gescheiterten Gamecube aber nicht so prickelnd lief, verfrachtete Nintendo die Serie danach auf die Hinterbank.

2023 erschien mit F-Zero 99 zwar eine neue Battle-Royale-Variante des SNES-Erstlings und davor zollten zwei Strecken in Mario Kart 8 Tribut an das Science-Fiction-Rennspiel. Doch ein vollwertiger neuer Teil – ohne Pixel-Look – steht schon lange aus. Sollte die Qualität stimmen, könnte ein neues F-Zero zumindest unter Enthusiasten Wellen schlagen. Die Switch hat schließlich gezeigt, dass selbst nischige Hardcore-Games wie Metroid Dread heutzutage ein größeres Publikum haben als noch in früheren Nintendo-Generationen.

Kid Icarus

Letztes Spiel: Kid Icarus Uprising (3DS)

Release: 29. März 2012

Kid Icarus würde gleich mehrere Generationen abholen. Das von griechischen Sagen inspirierte Jump ‘n’ Run zählte zu den Pionieren auf Nintendos erster Heimkonsole, der erst kürzlich im Super Mario Bros. Film mit einem Cameo gekürt wurde. Die ältesten Nintendo-Fans pochten deswegen viele Jahre lang auf ein Revival. Auf 3DS ging dieser Wunsch mit Kid Icarus Uprising tatsächlich dank Smash-Bros-Produzent Masahiro Sakurai in Erfüllung und sorgte dank seiner aberwitzigen Aufmachung für eine frische Riege an Kid-Icarus-Fans.

Als Rail-Shooter und Hack ‘n’ Slash war das Comeback aber nicht perfekt auf den 3DS abgestimmt und wurde notgedrungen mit einem Extra-Aufsteller für den Handheld verkauft. Somit könnte in einem Revival des Spiels die vermeintliche Maus-Steuerung der Switch 2 für erhebliche Verbesserungen beim Gameplay sorgen.

Mother 3

Ursprünglicher Release: 20. April 2006 (GBA – nur in Japan)

Unter Hardcore-Fans ist Mother 3, das offizielle Sequel von Earthbound, sicherlich ein sagenumwobenes Nintendo-Spiel. Die rundenbasierten Rollenspiele stachen immer mit einzigartigen Stories hervor, in denen Kids seltsame Abenteuer erleben und Mother 3 gilt als besonders emotional. Zumindest die Hauptcharakter Ness und Lucas sollten Fans von Smash Bros. ein Begriff sein.

Das Problem: Weil Earthbound auf SNES gefloppt ist, hat Nintendo den Nachfolger gar nicht erst lokalisiert. Seit jeher ist der Wunsch für einen internationalen Release von Mother 3 quasi zum Meme geworden. Während der E3 Pressekonferenz im Jahr 2014 hat sich Nintendo sogar mit einem Sketch über solche Fans lustig gemacht, die das Spiel noch immer offiziell im Westen sehen wollen. Als Gameboy Advance Titel ist die Pixel-Optik super gealtert und würde locker ohne ein aufwendiges Remake auskommen – es braucht hier lediglich eine offizielle Übersetzung.

Wave Race

Letztes Spiel: Wave Race Blue Storm (GCN)

Release: 18. November 2001

Mit Wave Race könnte die Switch 2 ihre Muskeln spielen lassen. Denn das Racing Franchise war auf Nintendo 64 und Gamecube mit seinen Wassereffekten und seiner realistischen Jetski-Physik ein Aushängeschild für die Power der beiden Konsolen. Mit der Switch 2 steht der vermutlich größte technische Sprung bei Nintendos Hardware seit 2012 an. Da würde es doch passen, würde Wave Race die neue Grafikpracht zur Schau stellen. Mit aktuellen Heimkonsolen und PCs wird die Switch 2 wahrscheinlich nicht mithalten, aber das muss nichts heißen. Das schönste Wasser in einem Videospiel hat schließlich weiterhin Sea of Thieves aus dem Jahr 2018.

Eternal Darkness

Ursprünglicher Release: 1. November 2002

Von wegen, Nintendo macht nichts für Erwachsene. Auf dem Gamecube holte sich Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto das kanadische Studio Silicon Knights für ein exklusives Horror-Game namens Eternal Darkness ins Boot. Das Studio ist wegen Kontroversen später in der Versenkung verschwunden, aber die Rechte für das Game liegen noch immer in Japan. Eternal Darkness begeisterte nicht nur Nintendo-Zocker, sondern Horrorfans allgemein.

Zwar hatte es den Look eines klassischen Resident Evil Klons, stach aber mit einzigartigen Settings und Mechaniken hervor. Die historisch angehauchte Story spielte in unterschiedlichen Zeitaltern und Nintendo patentierte für das Game das sogenannte Sanity Meter. Dabei handelte es sich um eine HP-Anzeige für die mentale Gesundheit der Charaktere, die nach einer bestimmten Zeit trügerische Effekte im Game und am Bildschirm ausgelöst hat. Aktuell sieht es zugegeben düster aus: Nintendo ließ das Patent vor ein paar Jahren auslaufen, weswegen möglicherweise nicht einmal ein Port in den Karten ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt, zuletzt gab es immer Gerüchte bezüglich Gamecube-Spielen auf der Switch 2.

Golden Sun

Letztes Spiel: Golden Sun Dark Dawn (NDS)

Release: 10. Dezember 2010

Noch vor Xenoblade und bevor Fire Emblem auch im Westen eingeschlagen ist, zählte Golden Sun zu den großen JRPG-Hits von Nintendo – zumindest auf Gameboy Advance. Dort war das von Klassikern wie Final Fantasy inspirierte Rollenspiel einer der beliebtesten 1st Party Titel. Das hatte das Game seiner damals beeindruckenden Render-Grafik sowie toller Musik und einem einsteigerfreundlichen rundenbasierten Kampfsystem zu verdanken. Ein Revival auf dem Nintendo DS scheiterte allerdings. Das war besonders ärgerlich, weil der damals dritte Ableger mit einem Cliffhanger endete.

Seitdem wurden die zuständigen Entwickler von Camelot Software Planning, ursprünglich für SEGA-Rollenspiele wie Shining Force bekannt, mit der Entwicklung von Super Mario Sportspielen beauftragt. Zuletzt ging vor rund vier Jahren Mario Golf Super Rush an den Start – Camelot könnte also schon länger einen großen Titel für die Switch 2 in der Mache haben. Mit etwas Glück findet die Fantasy-Saga von Golden Sun vielleicht endlich ihren Abschluss.

Wario Land

Letztes Spiel: Wario Land: The Shake Dimension (Wii)

Release: 22. September 2008

Was ist eigentlich aus Marios dickem Rivalen mit der gelben Mütze geworden? Zuletzt hielt er vor allem als Hauptcharakter im wahnwitzigen WarioWare her, das einen ganz eigenen Charme besitzt. Spätestens nach vielen ähnlichen Ablegern auf 3DS und Switch hat sich das Chaos-Gameplay der Wario-Mikrospielchen aber abgenutzt. Es wäre also wieder einmal Zeit für ein Jump ’n‘ Run mit dem alten Gierschlund. Schließlich war Wario Land kein simpler Klon von Super Mario Bros. Durch das gemächliche Schatzsuchen und Rätsellösen hatte das Spin-off ein ganz eigenes Feeling. Obendrauf setzte Wario Land immer auf eine cartoon-artige Optik, die viel expressiver war als beim Vorbild Mario.