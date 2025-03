Bekommt die Switch 2 Spiele vom Nintendo Gamecube?

Auf der Switch 2 sind möglicherweise Spiele vom Gamecube geplant. Darauf könnte ein Eintrag bei der Federal Communications Commission (FCC) hinweisen, die in den USA dafür zuständig ist, Elektrogeräten offizielle ID-Codes zu verpassen. Nintendo hat dort nämlich einen neuen kabellosen Controller angemeldet. Laut spitzfindigen Fans befindet sich das Label im dazugehörigen Konzeptbild an derselben Stelle, wie einst beim Gamecube-Controller (via NintendoEverything).

Sollte sich diese Theorie bewahrheiten, stünden die Chancen für einen offiziellen Gamecube-Emulator gut. Zur Erinnerung: Begleitend zum Release von Nintendo 64 Games im Online-Service der Switch erschien ein kabelloser N64-Controller. Auch für andere Retrokonsolen wie NES oder SEGA Megadrive ist kabelloses Zubehör erschienen, das mit dem Retrokatalog der Switch kompatibel ist.

Zwar hatte Nintendo bereits offizielle Gamecube-Controller für die Switch produziert. Allerdings wurden diese spezifisch für Smash Bros. hergestellt und waren deswegen verkabelt – vermutlich um Input-Lag beim hektischen Prügelspiel vorzubeugen. Bei anderen Games wäre diese Maßnahme nicht notwendig.

Die aktuellen Nintendo-Retrospiele

Ein Comeback des Gamecube im Nintendo Online Service (NSO) ist schon lange überfällig. Aktuell bekommen Standard-Abonnenten auf der Switch Zugang zu Spielen vom Gameboy sowie NES und Super Nintendo. Gameboy Advance, Nintendo 64 und SEGA Megadrive sind nach und nach im Premium-Abo dazugekommen.

Klingt nett, aber tatsächlich hinkte die Switch bei der Emulation von Klassikern vorherigen Konsolen hinterher. N64-Titel gab es schon zum Launch der Wii im Jahr 2006 als Download. Das damals als Virtual Console bekannte Retro-Angebot wurde schnell mit Plattformen wie NeoGeo und Megadrive erweitert. Auf WiiU folgten sogar Nintendo DS Games. Im Gegensatz zum neuen Abo-Modell waren die emulierten Games nach einem Kauf zudem permanent auf der Konsole abgespeichert.

Mit einem Gamecube-Portfolio würde die Switch 2 allerdings einen großen Sprung nach vorne machen. Zuvor gab es vereinzelte Remakes wie Paper Mario und das Äonentor oder Metroid Prime Remastered – etliche andere Klassiker der GCN-Generation sind aber nicht offiziell spielbar. Die finale Enthüllung der Switch 2 am 2. April könnte klarstellen, was hinter den Spekulationen steckt.