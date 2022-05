Call of Duty: Warzone 2 – Neuer Leak zu Map-Layout und Schwimmen

Call of Duty-Fans dürfen sich heuer auf ein neues Modern Warfare 2 freuen, aber auch immer mehr Details zu Warzone 2 (Arbeitstitel) dringen durch, dass Anfang 2023 herauskommen soll. Derzeit gibt es keine Details seitens Activision über die Fortsetzung des Battle Royale-Hits, daher sind Leaks von Insidern umso interessanter, auch zur ersten Map von Warzone 2.

Wie wird die Map in Call of Duty: Warzone 2 aussehen? Das Spiel soll angeblich eine Karte enthalten, die “Blackout” ähnelt, die aus ikonischen Orten der ursprünglichen Modern Warfare-Trilogie besteht.

Nicht nur die Map soll ähnlich wie in Blackout sein, sondern auch das Rüstungssystem – wie bereits ein ähnlicher Leak verraten hat. Es werden auch “Pro Perks” gemunkelt, die Dauer-Call of Duty-Insider Tom Henderson ebenfalls erwähnt hat. Ein Grund für Fans zur Annahme, dass diese Aussagen tatsächlich wahr werden.

Es handelt sich bisweilen nur um Gerüchte! Allerdings haben Insider wie Henderson die letzten Jahre immer wieder bewiesen, dass man ein Ohr im Entwickler-Studio hat. Der Insider hat sogar eine erste Skizze der Map von Warzone 2 auf Twitter veröffentlicht. Zusammen mit einem Bourbon Whiskey. Er neckt auch die Schwimmmechanik im Spiel.

It's time for a bourbon me thinks. pic.twitter.com/2Ne52DH7QN

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 21, 2022