Warum Cyberpunk 2077 in der First-Person-Ansicht gespielt wird

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt RED

Der kommende CD Projekt RED-Titel, Cyberpunk 2077, wird in der First-Person-Ansicht gespielt. Eine Geschichte für sich. Immerhin stoß man dabei, für ein Rollenspiel, in eine andere Kerbe. The Witcher 3, das letzte große Projekt des polnischen Studios, spielte man in der Third-Person-Ansicht. Die robuste Charaktererstellung, mit vielen Optionen, möchten die Spieler auch sehen. Der Level-Designer des Spiels, Max Pears, sagt jedoch, dsas der Fokus auf die First-Person-Ansicht der richtige Schritt war.

In einem Gespräch mit VGC sagte Max Pears, er verstehe, warum manche Menschen kein Fan von der Umstellung sind, versichert aber, dass bei der Entscheidung viel nachgedacht wurde. Er glaubt, dass es den Spielern ein stärkeres Gefühl für ihr Spiel und ihren Charakter geben wird.

“Ich hoffe, die Leute verstehen, dass wir darüber nachgedacht haben und dass unser Prozess logisch ist”, so Pears im Interview. “Wir haben das nicht nur zufällig reingeworfen. Es gibt eine Menge Gedanken, die darauf eingehen. “In der Demo des letzten Jahres hat man das interaktive Dialogsystem gesehen, bei dem jemand eine Waffe auf das Gesicht des Spiel-Charakters gezogen hat. Ich glaube nicht, dass man in der Thirst-Person-Ansicht unbedingt die gleiche Wirkung erzielen würde. “Es sind Momente wie diese, die das Gefühl geben, es sei deine Geschichte und dein Charakter.”

Nun, es ist was es ist, aber mit dem kommenden Mehrspielermodus haben wir vielleicht die Chance, unsere benutzerdefinierten Charaktere auf diese Weise zu präsentieren.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia.