Videospiele die durch Vorbesteller-Geschenke kaputt gemacht wurden

Du sollst nicht vorbestellen! Ein noch sehr junges aber bekanntes Gebot in der Gaming Community. Von vielen Seiten heißt es, man solle dem Hype nicht nachgeben. Man soll nicht vorbestellen. Denn genau das fördert den derzeitigen Trend von halb-fertigen Games und enorm großen Day-One-Patches. Und doch zieren mein Regal eine Ezio Auditore Figur, eine Figur von Scorpion aus Mortal Kombat X und viele mehr. Der Reiz einer limited Edition oder diverser Vorbesteller Geschenke ist oft zu groß.

Solche Vorbesteller Geschenke können nach hinten losgehen

Wie solche Goodies nach hinten losgehen können haben schon diverse Spiele bewiesen. Die Spieler diverser Franchises freuten sich über vorab Zugang zu exklusiven Gegenständen, Waffen, Skins und auch Einblicken die andere Gamer teilweise nie erhalten würden. Selbst wenn sie das Spiel zu 100 % beenden, blieben diese Items versperrt. Dies sorgt natürlich für sehr unfaire Vorteile und zerstört teilweise sogar ganze Spielkonzepte. Wir wollen ein paar der unüberlegten Preorder Boni hier nochmal aufzeigen.

Rennspiele und ihre Luxusautos

In Rennspielen wie Forza, Test Drive Unlimited aber auch Gran Turismo ist es schon vorgekommen. Bestelle vor und du bekommst exklusiven Zugang zu den schnellsten und teuersten Luxusfahrzeugen die es im Spiel gibt. Die feinsten Lackierungen und sogar teilweise Motor-Tuning Einstellungen die in der Basis-Version des Games gar nicht vorkommen. Was hier allerdings niemand bedacht hatte, ist wie man gegen solch einen Vorteil in einem Rennen ankommen soll? Wenn Spieler von Tag 1 das schnellste Fahrzeug im Spiel besitzen und mit diesem in einem Online Rennen gegen Spieler antreten die sich ganz normal hoch leveln. Dies führte bei Manchen der genannten Titel zu Updates und Buffs der regulären Fahrzeuge aber in allen Fällen zu wütenden Gamern.

Ausgeplauderte Geheimnisse als Vorbesteller Geschenke

Just Cause 3 und Pay Day sind zwei Paradebeispiele dafür wie man den Spielern ganz einfach das Spiel kaputt machen kann. Bei Just Cause 3 war es ein Tourist-Guide, der die gesamte Map preisgeben würde. Ein jeder der die letzten Just Cause Titel gespielt hat, weiß wie viel Spaß es macht die Map erst mal zu erforschen. Nichtsahnend welche Stadt oder welche Festung auf einen wartet wenn man in eine Richtung reiste. So nahm dieser Guide diesen Fun-Faktor weg. Hinzu kamen 3 sehr exklusive und mächtige Fahrzeuge die man sofort nutzen konnte. Schon stand einem nichts mehr im Weg um sich gleich auf die größten Festungen zu stürzen. In Pay Day wiederum wurde mit Hilfe der Vorbesteller Geschenke eine Lawine an Material freigeschaltet. Nicht nur startete man mit einem guten Vermögen, Ausrüstung und Waffen die High-Level waren. Man bekam zudem noch die Blaupausen (Blueprints) von jedem einzelnen Heist. So war es nicht mehr eine Frage der Vorbereitung und Planung des Heists, sondern lediglich ein Lesen des Plans und das Kernelement des Games einfach außer Gefecht gesetzt.

Das Ultra-Item

Diese Items sind aus vielen Games restlos entfernt worden. Aber hie und da tauchen sie noch immer auf. Die God-Items, die Unbesiegbaren und Unzerstörbaren. In Mortal Kombat X geschah dies im Vorbesteller Geschenk mit dem Kult-Charakter Goro. Ein jeder der die Klassiker des MK Franchise kennt, weiß wer der Koloss mit den vier Armen ist. Und schon damals machte er uns allen das Leben schwer. Wo man ihn früher durch mühevolles Zocken erst freispielen musste, schenkte MK X ihn als Preorder Bonus her. So hatten Gamer in der ersten Sekunde eine Figur zur Auswahl die nicht nur abnormal stark war, sondern dessen Angriffe nahezu unblockbar sind. In Duellen offline wie online, machte dies ihn zum meist gehassten Charakter des Spiels. Saints Row IV hingegen dachte sich an dieser Stelle wohl „hmm… welche Waffe wollen wir den Spielern geben von all den Waffen die es gibt?“ und jemand antwortet in diesem Meeting „ALLE IN EINER“. So wurde die ‚Merica Weapon geboren. Eine Waffe die alles kann. Klebe einen Raketenwerfer, eine Uzi, ein Messer, einen Flammenwerfer und alles was dir sonst so einfällt an eine Minigun und du hast die ‚Merica Weapon. Bis auf Panzer konnte diese absolut Alles binnen Sekunden zerstören und machte das Game zum Spaziergang.

Vorbestellen oder nicht? Geschenke oder Figuren?

Vorbestellungen sind aus der Gaming Welt kaum mehr weg zu denken, ebenso wie die Limited Editions. Aber soll man das unterstützen oder boykottieren? Die Mitte macht’s vermutlich. Es wird immer Spieler geben die solche Goodies lieben und jene die einfach warten, bis ein Spiel sich etabliert hat. Es hat Beides sein Für und Wider. Wie sieht es mit euch aus? Habt ihr schon Mal ein Spiel vorbestellt wegen der Geschenke? Welche Limited Edition ziert euer Regal? Schreibt es uns in die Kommentare.