Ubisoft bietet Assassin’s Creed II bis 17. April zum kostenlosen Download an

Foto: Screenshot/Ubisoft

Der Spieleentwickler Ubisoft bietet im Rahmen der Kampagne „Leistet Euren Beitrag, spielt zuhause“ das kultige Spiel Assassin’s Creed II zum kostenlosen Download an.

Wie Ubisoft in einer Pressemeldung am gestrigen Dienstag bekanntgab steht das Spiel Assassin’s Creed II von 14. April 15 Uhr bis 17. April 15 Uhr auf Uplay PC für den PC zum kostenlosen Download bereit.

Für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen, haben wir hier einen kleinen Auszug aus der Beschreibung von Ubisoft:

In dem von Kritikern und Fans gefeierten Assassin’s Creed II begeben sich die Spieler ins Italien der Renaissance, um als Ezio die tödliche Tradition seiner Vorfahren fortzusetzen. Die Spieler finden sich in diesem fesselnden Kapitel von Assassin’s Creed in einer Geschichte voller Macht und Korruption wieder. Während des Spielverlaufs, verbessern sie ihr Assassinen-Handwerk und werden Waffen sowie Instrumente nutzten, die der legendäre Leonardo Da Vinci höchstselbst entworfen hat.

Kampagne “Leistet euren Beitrag, spielt zuhause” noch bis Ende April

Dies ist allerdings nur ein Teil einer Kampagne, die von Ubisoft am 31. März angekündigt wurde. In der damaligen Aussendung hieß es von Seiten des Spieleentwicklers, dass eine “einmonatige Serie von Angeboten, Testversionen und Rabatten zusammengestellt” werde, um “so allen zu helfen, die sich an die Vorgaben der Gesundheitsbehörden halten und zu Hause bleiben”. Im Rahmen der Kampagne war auch bereits Rayman Legends kostenlos verfügbar. Was es bis Ende April noch an Goodies des Entwicklers geben wird, darauf dürfen wir gespannt sein.

Auf der Seite “Free Ubisoft” könnt ihr euch immer die aktuellen “Giveaways” ansehen.