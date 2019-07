Von einfachen virtuellen einarmigen Banditen wie Book of Ra online bis hin zu aufwendig entworfenen Abenteuerspielen wie Tomb Raider gibt es eine große Zahl an Spielen, die Sie nach Ägypten, in das Reich der Pharaonen, versetzen. Wir haben im Text, der folgt, ein paar dieser Spiele aufgelistet.

Civilization V

Wer kennt nicht den Klassiker Civilization von Sid Meyer. Viele Tage und Nächte kann man bei dem Bau seiner virtuellen Zivilisation verbringen. Eine der Fraktionen im Spiel sind auch die Ägypter und so können Sie sich ein großes ewig andauendes ägyptisches Pharaonenreich aufbauen.

Twisted Metal III

Twisted Metal III ist ein Rennspiel, bei dem Sie in einer recht fantasievollen Umgebung im Kampf mit anderen Fahrzeugen stehen. Der recht brutale Wettstreit wurde von einem Mann mit dem Namen Calypso organisiert, der dem Gewinner des wilden Wettkamps die Möglichkeit gibt, jeden Wunsch erfüllt zu bekommen. Das Ganze ist in Form eines Turniers organisiert, das man mit der Formel 1 vergleichen könnte, denn Sie wandern um die ganze Welt beim Kampf um die Twisted Metal Krone. Einer der Stopps im Turnier ist der das Tal der Könige in Ägypten.

Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2 (Yuris Rache)

Command & Conquer ist nach Dune der Klassiker für Echtzeitstrategie. Im Jahr 2001 kam Yuris Rache heraus, ein Erweiterungspaket für Alarmstufe Rot 2. Der Namensgeber für das Erweiterungspaket Yuri hat in dieser neuen Entwicklung im Command & Conquer Universum, Alber Einstein entführt und nutzt Ihn für seine dunkeln Machenschaften. In seinem Hauptquartier in der Nähe der großen Pyramiden in Ägypten zwingt er Einstein an dem sogenannten psychischen Dominator zu arbeiten mit denen Yuri die Gedanken der Menschen kontrollieren will. Als Spieler der Alliierten Fraktion ist es Ihre Mission Einstein aus der Gefangenschaft zu befreien.

Tomb Raider

Das Spiel Tomb Raider haben wir schon im ersten Paragrafen erwähnt und das hat seinen Grund. Bei Tomb Raider besuchen Sie nämlich in fast jeder Folge der Spielereihe Ägypten. Das macht natürlich Sinn, denn in Ägypten gibt es ordentlich viele Gräber zu berauben. Diese Tom Raider-Folgen bringen Sie nach Ägypten:

Tomb Raider

Tomb Raider: Anniversary

Tomb Raider: The Last Revelation

Die Sims 3: World Adventures

Wollten Sie selbst schon mal nach Ägypten reisen? Die Erweiterung für die Sims 3, World Adventures macht das mögliche. Sie können das Spiel Sims nach China, Frankreich und nach Ägypten bringen und so das Spiel etwas auffrischen. Wenn Sie in Ägypten spielen können Ihre Sims die alten Pyramiden und andere Gebäude aus der Zeit der Pharaonen besuchen. Hier können dann sogar Puzzle gelöst werden und Sie können etwas Archäologe spielen. Es ist aber Vorsicht geboten, denn der Fluch der Pharaonen ist auch Teil dieses Erweiterungspakets.

Call of Duty: Black Ops III

Die Spielreihe Call of Duty ist ein First-Person-Shooter, kurz FPS der Sie in die Rolle eines Soldaten in den verschiedenen Konflikten des 20.Jahrhundert und in der Gegenwart versetzt. In der Black Ops Reihe von Call of Duty spielen Sie dabei nicht einen einfachen Soldaten, sondern Angehörige von Spezialeinheiten in Einsätzen rund um die Welt. In Black Ops 3 sind Sie global unterwegs und kämpfen sich durch die verschiedensten Städte, unter ihnen auch Kairo.

Sie werden nicht in den Pyramiden kämpfen oder die Sphinx mit Kugellöchern überdecken. Keine Sorge diese uralten Monumente sind nicht in Gefahr. Stattdessen kämpfen Sie sich durch die überbevölkerte Hauptstadt Ägyptens in einer Metrostation mi dem Namen Ramses.

Battlefield 1942

Battlefield 1942 ist schon beinahe ein Klassiker, denn die Battlefield Reihe ist lange auf dem Markt. In Battlefield 1942 kämpfen Sie unter anderem auch in el-Alamein, dem berühmten Schlachtfeld in Ägypten welches das letzte Hindernis des Afrikakorps auf seinem Weg nach Alexandria war. Die Metropole befand sich nur 120 km weiter westlich. Spätere Battlefield-Versionen bringen Sie auch nach Ägypten aber bei Battlefield 1942 geschah dies zum ersten Mal.