Valorant äußerst beliebt! Unglaubliche Zuseher-Zahlen bei Twitch

Los Angeles – Riot Games macht Spiele, die die Zuseher fesseln. Nach dem Dauer-Erfolg von League of Legends, der durchwegs meist gesehene Titel im Streaming-Dienst, scheint es als würde Valorant ebenfalls ein Twitch-Blockbuster werden. Der Taktik-Shooter scheint äußerst beliebt zu sein, bei den Zusehern.

Sensationelle Zahlen für den Taktik-Shooter von Riot Games

Wie StreamElements berichtet wurde das Spiel letzten Monat sagenhafte 334 Millionen Stunden lang gesehen. Das ist in etwa dreimal so viel wie das andere Spiel von Riot Games, League of Legends. Oder noch besser: viermal so viel wie das allmächtige Fortnite. Valorant gibt es aktuell nur bei Twitch, daher gibt es auch keine Zuseher bei Mixer, YouTube oder Facebook Gaming. Insgesamt stiegen aber alle Streaming-Dienste, weltweit. Im Jahresvergleich wuchsen diese ganzen Dienste um satte 100%. Wie weit wird Streaming es noch schaffen, unsere Screen-Zeit einzunehmen?

Offensichtlich waren die Zahlen gestärkt durch die aktuelle Covid-19-Pandemie, die viele Menschen in Quarantäne daheim lies. Valorant von Riot Games (aus Los Angeles) befindet sich derzeit in der Beta-Phase für den PC. Bisweilen wurde noch kein Release-Termin festgelegt. Es ist also anzunehmen, dass der Taktik-Shooter noch mehr Spieler und Zuseher auf Twitch bekommen wird.

Der Free-2-Play-Multiplayer-Ego-Shooter von Riot Games wurde erstmals im Oktober 2019 unter dem Codenamen “Project A” angekündigt. Es soll im Sommer 2020 für Windows PC veröffentlicht werden, einen genauen Release-Termin gibt es jedoch noch nicht. Die Teilnahme für die Beta erfolgte mittels Zusendung von Game-keys für das Schauen von Live-Streams auf Twitch, sogenannte “Twitch Drops”. Auch ein Grund, warum der Titel mit 334 Millionen Stunden bisher gesehen wurde und andere Titel wie League of Legends hinter sich lässt. Wurde hier ein neuer Streaming-Gigant geboren? Auf jeden Fall! Wir werden sehen, wie der Titel funktioniert, wenn auch anderen Dienste außer Twitch das Spiel zeigen.

