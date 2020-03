Riot Games bestätigt Valorant Closed Beta-Daten und mehr

Valorant - (C) RIOT Games

Riot Games bestätigt offiziell die Closed Beta-Daten von Valorant und enthüllt weitere Informationen zu den Mikrotransaktionen des Spiels. Die Closed Beta für das Multiplayer-Shooter-Spiel wird einige Monate vor dem Valorant-Veröffentlichungsdatum im Sommer 2020 verfügbar sein.

In einem neuen Beitrag auf der offiziellen Valorant-Website hat Riot Games angekündigt, dass die Closed Beta für das Spiel am 7. April 2020 um 14:00 Uhr MEZ beginnt. Fans in den USA, Kanada, Europa, Russland, der Türkei und den GUS-Staaten (Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Tadschikistan und Usbekistan) werden das Spiel genießen können, obwohl Riot vorschlägt, dass nach Möglichkeit auch mehr Länder Zugang erhalten könnten.

Um sich für die Closed Beta von Valorant anzumelden, müssen Fans ein Riot Games-Konto erstellen, dieses mit ihrem Twitch-Konto verknüpfen und Valorant Closed Beta-Streams auf Twitch ansehen. Riot und Twitch haben bereits mehrere Male zusammengearbeitet, um beispielsweise Twitch Prime-Mitgliedern kostenlose Beute von League of Legends anzubieten, und es scheint, dass sie diesen Deal mit Valorant ausbauen werden. Riot sagt, dass “die Anzahl der Spieler, die wir einlassen, von unserer aktuellen Serverkapazität abhängt”, was darauf hindeutet, dass es eine Wartezeit geben könnte, um einzusteigen.

Keine Lootkisten, dafür “Valorant Points”

Riot bestätigt auch eine kleine Menge an Informationen darüber, wie die Mikrotransaktionen von Valorant funktionieren werden. Nachdem der Entwickler gesagt hat, dass Valorant keine Lootkisten haben wird, wird es in der geschlossenen Beta etwas namens “Valorant Points” geben. Spieler, die in der geschlossenen Beta “Valorant Points” ausgeben, erhalten diese ebenfalls mit einem 20% Bonus zurück, wenn das vollständige Spiel veröffentlicht wird.

Die Ankündigung bestätigt jedoch nicht alles über die Closed Beta von Valorant oder ihre Mikrotransaktionen. Einen Teil wird man sich noch für nächste Woche aufheben.

Valorant wird im Sommer 2020 auf dem PC veröffentlicht.