League of Legends-Entwickler spendet 1,5 Mio. USD für Coronavirus-Hilfe

League of Legends Entwickler Riot Games helfen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Die Mitbegründer und das Unternehmen arbeiten zusammen, um insgesamt 1,5 Millionen USD zu spenden, um die durch die Pandemie verursachten Schwierigkeiten zu bekämpfen.

Riot Games ist bekannt für seinen gemeinnützigen Dienst. Der Wohltätigkeitsfonds, der als Social Impact Fund bezeichnet wird, hat laut seiner Website “über 15 Millionen US-Dollar für mehr als 25 verschiedene Zwecke auf der ganzen Welt gespendet”. Deshalb ist es auch nicht all zu verwunderlich, dass Riot bei der Forschung gegen das Covid-19-Virus mithilft, obwohl viele League of Legends-Events abgesagt wurden.

Das Unterhemen selbst, Mitbegründer Brandon Beck und Marc Merril haben sich zusammengeschlossen, um 1,5 Millionen USD an die Region Los Angeles zu spenden, um die Auswirkungen der Quarantäne, der Schließung von Arbeitsplätzen und des wirtschaftlichen Verlusts zu bekämpfen. Sie haben an die LA Food Bank, den Mayor’s Fund, Mahlzeiten für Senioren, und für Gesundheitskosten und Schutzausrüstung gespendet. Damit helfen sie vielen Menschen in Los Angeles (Kalifornien, USA).

Dies ist dringend benötigtes Kapital für die angespannte Infrastruktur der Stadt. Viele Krankenhäuser und Einzelpersonen finden keine Schutzausrüstung wie Masken und Händedesinfektionsmittel. Laut der LA Times verdoppelt sich die Anzahl der Coronavirus-Fälle in Kalifornien alle zwei oder drei Tage, was die Krankenhäuser stark unter Druck setzt, Schritt zu halten. Es sperrt auch viele nicht wesentliche Arbeiter und Angestellte in ihren Häusern ein und verhindert, dass sie arbeiten und einkaufen. Der Beitrag von Riot ist ein guter Kontrapunkt zur Zeitachse der Reaktion von GameStop auf das Virus. Das Unternehmen sieht ihre Geschäfte nämlich als notwendig an, und lassen geöffnet.

