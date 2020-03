Twitch Streamer spielt Doom Eternal und Animal Crossing mit einem Controller

Es gibt viele Gründe, warum Menschen Videospiele spielen, sei es, um eine Geschichte mit den Augen eines anderen zu erkunden, für eine Weile der Realität zu entfliehen oder um sich einer Herausforderung zu stellen. Der Streamer Ross “RubberNinja” O’Donovan nimmt die Herausforderung jedoch auf ein völlig neues Niveau, da der Streamer derzeit gleichzeitig Animal Crossing: New Horizons und DOOM Eternal spielt – mit einem einzigen Controller.

Wenn das verrückt klingt, dann weil es so ist. Während Animal Crossing eine relativ sanfte Erfahrung ist, ist DOOM Eternal brutal. Es ist, um es leicht auszudrücken, eine stark kontrastierende Erfahrung zwischen den beiden, und RubberNinja dabei zu beobachten, grenzt manchmal an Absurdität. Es ist jedoch auch unglaublich interessant zu sehen. Sowohl Animal Crossing als auch spielen sich großartig, obwohl dies wahrscheinlich nicht die beabsichtigte Erfahrung ist beide zu kombinieren. Das einzige das die beiden gemeinsam haben: Den Release-Termin am 20. März.

Vor dem Start teilten Animal Crossing– und DOOM-Fans Memes, um das gemeinsame Erscheinungsdatum zwischen den beiden Titeln zu feiern. Beide Spiele sind jetzt in freier Wildbahn, und die Spieler können entweder – oder anscheinend beides – nach Herzenslust genießen.

Look what I got working. Want to see this train wreck? My Switch is taking wireless inputs from a PS4 controller via an adapter and the PC is taking the same inputs via a cable. Doom guy is dying a lot. Soon. pic.twitter.com/e3Juovq0SJ

— Ross O'Donovan (@RubberNinja) March 20, 2020