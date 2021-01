USA: Xbox populärer als PlayStation! Studie erstaunt Videospieler

PlayStation 5 (PS5) vs Xbox Series X (C) Sony, Microsoft; Bildmontage: DailyGame

Die Xbox soll einer aktuellen Studie nach, in den USA populärer als die Playstation sein obwohl letztere den größten Marktanteil bei Spielekonsolen hat.

In Bezug auf die Verkaufszahlen ist die PlayStation 2 die meistverkaufte Videospielkonsole aller Zeiten. Als jedoch die Xbox mit Halo und einer Reihe erfolgreicher Titel von Drittanbietern in den Kampf zog, führte dies zum Wettbewerb zwischen beiden.

Seit der Veröffentlichung der ersten Xbox und der Playstation 2 Anfang der 2000er Jahre herrscht der Konsolenkrieg zwischen Sony und Microsoft. Beide Konsolenhersteller haben im Laufe der Jahre um die Spitze am Konsolenmarkt gekämpft.

In Bezug auf den Marktanteil gibt es jedoch einen klaren Gewinner: Sony

Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie von GamingSmart besitzt die PS5 derzeit über 65 Prozent des Marktanteils von Videospielkonsolen, während die Xbox Series X/S etwas weniger als 35 Prozent hält.

Trotzdem hält Xbox in den USA mit 50,18 Prozent der Gaming-Bevölkerung, Einzug auf dem ersten Platz, verglichen mit nur 49,8 Prozent von PS5 Besitzern.

Die Tatsache, dass Xbox in den USA so gut abschneidet, könnte darauf zurückgeführt werden, dass Microsoft ein amerikanischer Publisher ist und somit im Vergleich zu Sony eine erkennbarere Marke darstellt.

Berichten zufolge ist die Xbox nach dem Start der Xbox Series X/S viel erfolgreicher. Im Jahr 2018 hielt die Xbox One weniger als 30 Prozent des gesamten Marktes für Spielekonsolen.

In den folgenden Jahren stieg dieser Prozentsatz allmählich so weit, dass die Xbox Series X/S derzeit etwas weniger als 35 Prozent des gesamten Spielemarktes ausmacht.

Das könnte aber einfach an der kürzlich erfolgten Markteinführung der Xbox Series X/S liegen

Es wird interessant sein zu sehen, was die Zukunft in Bezug auf die Xbox Series X/S bringt. Mit der Übernahme von Bethesda durch Microsoft und einer Vielzahl anderer Spielestudios unter dem Banner des Unternehmens ist klar, dass viele aufregende Dinge in Arbeit sind.

Während die Xbox in den USA beliebter ist als die PlayStation, wird nur die Zeit zeigen, ob sie in Bezug auf den weltweiten Marktanteil in der Lage sein wird, Sonys PlayStation einzuholen.