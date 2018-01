USA/Kanada: Xbox One hat sich besser verkauft als PlayStation 4, aber die Switch ist noch immer Nummer 1!

Hideki Kamiya, einstiger Schöpfer der Devil May Cry-Games und Director bei Platinum Games, hat zuletzt als Director am Original gearbeitet und wünscht sich eine „Neuausrichtung“ der Spieleserie.

So schreibt er auf Twitter von neuen Ideen in puncto Game-Design-Überarbeitung. Ein Blick auf globale Trends und die unglaublichen Grafiken der letzten Capcom-Games beflügeln ihn das nächste Devil May Cry 5 (möglicher Name) einem vollen „Modellwechsel“ zu unterziehen, ähnlich wie das neue God of War. Anstelle des typischen Anime-Hack’n’Slash sollte man in Richtung Realismus und Film-Abenteuer ausschlagen.

Capcom hat bisher noch kein Devil May Cry 5 angekündigt. Am 13. März 2018 erscheint die Devil May Cry HD-Collection für PlayStation 4 (PRO) und Xbox One (X). Hat es auch schon in der letzten Konsolen-Generation (PlayStation 3, Xbox 360) gegeben. Das erste Devil May Cry erschien 2001 für die PlayStation 2.

Devil May Cry HD Collection [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 34,99 bestellen

