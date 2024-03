Update 1.0.3 für Last Epoch veröffentlicht

Entwickler Eleventh Hour Games hat das Last Epoch Update 1.0.3 veröffentlicht. Das Update bringt Anpassungen an den Fertigkeiten, reduzierte Kosten für Verstecke und Audio-Updates mit sich. Ziel des Updates ist es, das allgemeine Spielerlebnis zu verbessern und gemeldete Fehler zu beheben.

Last Epoch ist ein Action-Rollenspiel. Es spielt in einer Welt, die von drohender Zerstörung bedroht ist. Die Spieler setzen ihre Zeitreisefähigkeiten ein, um die Geschichte zu verändern und eine Katastrophe zu verhindern. Der Titel bietet verschiedene Klassen und Fertigkeiten, strategische Kämpfe sowie eine Vielzahl von Gegnern und Endgegnern. Es gibt auch ein Itemization- und Crafting-System. Das Spiel hat eine komplexe Handlung und umfangreiche Inhalte für das Endgame. Es bietet eine interessante Erfahrung für Fans von Action-Rollenspielen.

Das Update 1.0.3 brachte bedeutende Änderungen für Last Epoch. Insbesondere die Kampagne wurde überarbeitet. Der Übergang vom Ruinenküste zum Temporalen Heiligtum wurde verlegt, um ein versehentliches Umschalten nach dem Kampf zu verhindern und einen reibungsloseren Spielverlauf zu gewährleisten. Außerdem wurden Anpassungen an den Fertigkeiten vorgenommen. Die Modifikation “Wolkensammler” kann nun nur noch einmal auf jede einzelne Rauchbombe angewendet werden. Obendrein gibt es einen bedeutenden Buff für “Wandernde Geister”, von dem Basisklassen wie der Akolyth profitieren. Diese kompensatorischen Verstärkungen sollten die Effektivität von Fertigkeiten verbessern und ein ausgewogeneres Spielerlebnis bieten.

🔧Patch 1.0.3 is Live🔧

In today’s Patch we have previously mentioned skill changes, Stash Tab cost reductions, Audio updates and more! We plan to release more information regarding the mid-cycle balance changes tomorrow.

📘 Read More: https://t.co/haO2B04e1H pic.twitter.com/o4MGFB8yDj

— Last Epoch (@LastEpoch) March 13, 2024