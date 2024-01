Last Epoch: Eleventh Hour veröffentlicht neuen Gameplay-Trailer

Entwickler Eleventh Hour Games hat einen neuen Trailer für sein kommendes Hack-and-Slash-Action-RPG Last Epoch veröffentlicht. Der neue Trailer, der etwa einen Monat vor der Veröffentlichung des Spiels 1.0 erscheint, stellt die Spielwelt Eterra und das Gameplay in den Mittelpunkt.

Der 2-minütige Trailer zeigt einige der einzigartigen Fähigkeiten, die jeder Klasse in Last Epoch im Laufe des Spiels zur Verfügung stehen. Der Trailer hebt auch die einzigartige Zeitreise-Story des Spiels hervor, in der die Spieler dieselben Orte in verschiedenen Zeitepochen besuchen, während sie gegen verschiedene Feinde aus unterschiedlichen Fraktionen kämpfen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln.

Das Studio hat außerdem angekündigt, dass Last Epoch in Form von drei Versionen veröffentlicht werden wird: Standard Edition (34,99 €), Deluxe Edition (49,99 €) und Ultimate Edition (64,99 €). Die teureren Versionen des Spiels enthalten zusätzliche kosmetische Belohnungen, darunter ein Haustier im Spiel, und den digitalen Soundtrack. Für die Ultimate Edition erhalten die Spieler obendrein 100 Epoch Points, die sie im Laden im Spiel ausgeben können. Sowohl die Deluxe- als auch die Ultimate-Edition des Spiels schalten am Tag der Veröffentlichung am 21. Februar zusätzliche Belohnungen für die Spieler frei. Der Titel ist derzeit als Early-Access-Version für den PC erhältlich.