Until Dawn PC Specs sind nun bekannt

Mit der Veröffentlichung des Until Dawn-Remakes in weniger als einem Monat hat PlayStation die Until Dawn PC Specs und Features bestätigt. Im Einklang mit anderen PC-Portierungen von PlayStation bietet Until Dawn viele überzeugende Funktionen für Spieler auf der Plattform und scheint zudem gut optimiert zu sein.

Das Remake des Originals von 2015 soll am 4. Oktober erscheinen, pünktlich zur Gruselsaison. Obwohl Until Dawn bei seiner Veröffentlichung auf der PS4 gut aufgenommen wurde, fragen sich viele Fans immer noch, warum PlayStation gerade dieses Spiel für ein Remake ausgewählt hat. Einige vermuten, dass das Until Dawn-Remake ein Vorläufer dafür sein könnte, dass das Franchise in Zukunft eine größere Rolle einnimmt, zumal ein Until Dawn-Film in Entwicklung ist. Es könnte auch sein, dass der kommerzielle Erfolg dieses Remakes darüber entscheidet, ob ein mögliches Until Dawn 2 in Angriff genommen wird, aber das bleibt abzuwarten.

Folge uns bei Google News

Vor seiner Veröffentlichung im nächsten Monat hat Sony einige weitere Details zur PC-Version bekannt gegeben, einschließlich der Systemanforderungen und empfohlenen Spezifikationen. Ähnlich wie bei den PC-Portierungen anderer PlayStation Studios-Spiele wird Until Dawn von fortschrittlichen grafischen Funktionen, Anpassungsoptionen und Barrierefreiheitsfunktionen profitieren. Entwickler Supermassive Games hat das Remake so gestaltet, dass es auf einer Vielzahl von PC-Konfigurationen läuft, mit Voreinstellungen, die von einem 720p-30fps-Modus mit niedrigen grafischen Einstellungen bis zu einem 4K-60fps-Modus reichen.

Systemanforderungen und Spezifikationen

Für die am wenigsten anspruchsvollen Voreinstellungen wirst du das interaktive Horrorspiel mit einer Nvidia GeForce 1660 oder einer Radeon RX 470 Grafikkarte erleben können. Wenn du ein konsistentes 1080p-60fps-Erlebnis anstrebst, benötigst du eine GeForce RTX 2060 oder eine Radeon RX 6600XT GPU und mindestens 16GB RAM. Für alle, die nach einem stabilen 4K-60fps-Modus mit sehr hohen Voreinstellungen suchen, empfiehlt Supermassive eine GeForce RTX 3080 Ti oder eine Radeon RX 6900XT GPU.

Der gemeinsame Nenner zwischen allen verfügbaren grafischen Optionen ist, dass du eine SSD mit 70GB verfügbarem Speicherplatz benötigst – und eine NVMe-SSD speziell für die höheren grafischen Voreinstellungen – eine beträchtliche Menge an Speicherplatz, aber zum Glück viel weniger als die Speicherkapazität, die God of War Ragnarok erfordern wird.

Die vollständige DualSense-Controller-Unterstützung auf dem PC wird ebenfalls verfügbar sein, und Supermassive Games sagt, dass du den Herzschlag der Charaktere während intensiver Sequenzen zusammen mit mehreren anderen haptischen Feedback-Funktionen fühlen wirst.

Until Dawn erscheint am 4. Oktober für PS5 und PC und ist ein Remake des Spiels von 2015, das eine erhebliche Anzahl von Änderungen umfasst, um das Spiel filmischer zu gestalten. Komplett in Unreal Engine 5 neu entwickelt, bietet das Spiel aktualisierte Charaktermodelle, Umgebungen, interaktive Requisiten, visuelle Effekte und Animationen. Supermassive hat auch die Gore-Effekte verbessert, da das Spiel „realistische Echtzeit-Flüssigkeiten“ und überzeugendere Verletzungen für seine Besetzung bietet.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*