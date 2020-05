Ubisoft: Diese 11 Games verkauften sich über 10 Millionen Mal

Watch Dogs: Legion - (C) Ubisoft

Montreuil, Frankreich – Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, sagte in seinem Jahresergebnis-Bericht 2019-20, dass das Unternehmen aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie möglicherweise eine seiner geplanten großen Spielversionen verschieben muss. Derzeit ist nicht ganz klar, welcher der fünf kommenden Titel das sein wird. Allerdings hat der französische Publisher interessante Zahlen verkündet. So gibt es 11 Spiele der aktuellen Konsolen-Generation die bisher über 10 Millionen Mal verkauft wurden.

Ubisoft: Erfolgstitel stammen aus Assassin’s Creed-, Tom Clancy- und Watch_Dogs-Reihe

In der Zusammenfassung oben im Bericht listet Ubisoft die Titel auf, von denen es glaubt, dass sie “die Tiefe und Stärke” seines Portfolios demonstrieren. Die Spiele, die alle von großen Franchise-Unternehmen stammen, sind: Assassin’s Creed Unity (2014), Assassin’s Creed Origins (2017), Assassin’s Creed Odyssey (2018), The Division (2016), The Division 2 (2019), Far Cry 4 (2014), Far Cry 5 (2018), Ghost Recon Wildlands (2017), Rainbow Six Siege (2015), Watch_Dogs (2014) und Watch_Dogs 2 (2016).

Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass weitere neue Titel in diesen prestigeträchtigen Club aufgenommen werden, wenn man bedenkt, dass sich Unternehmen wie Ubisoft auf Spiele konzentrieren, die auf der bevorstehenden PS5 und Xbox Series X der nächsten Generation veröffentlicht werden sollen, einschließlich des mit Spannung erwarteten Assassin’s Creed Valhalla.

Laut dem Bericht wird Ubisoft vor dem Ende des ersten Quartals dieses Jahres im Juni 2020 drei reine Digital-Releases veröffentlichen: Für Honor Year 4 – Season 2, Monopoly auf Google Stadia und Rainbow Six Siege Year 5 – Season 2.

In Montreuill möchte man im Bereich “Mobile Games” expandieren

Während eines Q & A am Ende der Berichts-Präsentation sagte Guillemot, dass Ubisoft, wenn sich die Möglichkeit für Fusionen oder Übernahmen ergibt, möglicherweise einen anderen Entwickler – insbesondere im mobilen Bereich – akquirieren wird, um seinen Katalog an Live-Spielen zu erweitern. Die aktuellen Ziele für dieses Jahr wurden bereits verschoben, um die “potenziellen Auswirkungen” des Virus widerzuspiegeln. Daher erwartet Ubisoft ein Betriebsergebnis zwischen 400 und 600 Millionen Euro.

Die anhaltende Pandemie hatte weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Videospielbranche. Vor kurzem gab Ubisoft bekannt, dass es am 12. Juni eine Veranstaltung namens “Ubisoft Forward” streamen wird , um die abgesagte E3 zu ersetzen. Dabei wird man auch einiges zu Assassin’s Creed Valhalla sehen, wie bekannte und beliebte Features aus der Serie zurückkehren. Natürlich erwarten wir auch neues Gameplay-Material von Watch_Dogs Legion.

Quelle: Ubisoft Finanzbericht (PDF)