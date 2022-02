Twitch-Streaming ist zurück auf der Xbox

Xbox Twitch

Die Twitch-Integration kehrt zur Xbox zurück und ermöglicht es den Spielern, ihre Spiele über ihre Xbox-Konsolen direkt auf Twitch zu streamen. Livestreaming auf Twitch wurde in der heutigen Gaming-Landschaft einfacher als je zuvor, mit Streamern wie Gronkh und MontanaBlack88, die Unterhaltung für Millionen von Zuschauern bieten.

Twitch, eine Tochtergesellschaft von Amazon, hat im Laufe der Jahre in der Spielbranche viel mehr an Bedeutung gewonnen und die drei größten Namen des Game Bereichs sind darauf aufmerksam geworden. Sowohl Sony als auch Microsoft verfügen über Apps, mit denen Spieler von ihren jeweiligen Konsolen aus auf die Website zugreifen können, wobei Nintendo Anfang letzten Jahres auch eine Twitch-App für die Switch herausbrachte, mit der Spieler ihre Lieblings-Streamer direkt von ihren Konsolen aus ansehen können.

Etwas worauf viele Spieler neugierig waren ist die Möglichkeit, direkt von ihrer Konsole auf die Website zu streamen. Zuvor hatte Xbox 2014 eine Beta-Version der Funktion auf dem Xbox One-Dashboard eingeführt und jetzt hat Microsoft bestätigt, dass das Livestreaming auf Twitch über Xbox One und Xbox Series X/S für alle Spieler verfügbar ist.

In einem Beitrag auf der offiziellen Xbox-Website erläuterte Microsoft den Vorgang zum Einrichten der Xbox-Konsole eines Benutzers, sei es die Xbox One oder die Xbox Series X/S, damit die Konsole das Gameplay direkt auf den Twitch-Kanal des Benutzers streamen kann. Der Vorgang ist sehr einfach, da die Spieler ihr Konto über einen QR-Code verknüpfen müssen, den sie entweder von ihrem Smartphone oder PC aus scannen können. Sobald es verbunden ist, ist es so einfach wie das Drücken einer Taste um das Streaming von der Konsole des Spielers aus zu starten.

Dies ist ein unglaublich nützliches Tool, das Microsoft auf den Markt gebracht hat und das Livestreaming noch einfacher und zugänglicher als je zuvor macht, wobei Microsoft in dem Beitrag auch angibt, dass es auch zukünftige Updates für diese Funktion geben wird. Dies gibt den Spielern auch die Hoffnung, dass Sony diese Funktion möglicherweise ebenfalls berücksichtigt und Livestreaming von der PlayStation 5 aus ermöglichen könnte.

Insgesamt bietet Microsofts Implementierung von Twitch-Streaming direkt in die Konsole verschiedene Vorteile. Während Twitch aufgrund der verschiedenen Hassrazzien, die auf der Plattform durchgeführt werden, möglicherweise nicht frei von Kontroversen ist, hat die Website Streamern dennoch die Möglichkeit gegeben, ihre Online-Communities zu entwickeln und zu erweitern.