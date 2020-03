Twitch Streamerin Amouranth verliert 300.000 Follower, nachdem sie gebannt wurde

Kaitlyn Siragusa auf Twitch

Kaitlyn Siragusa, besser bekannt als Amouranth, wurde kürzlich aus unbekannten Gründen gebannt. Es scheint, dass es auf etwas zurückzuführen ist, das letzte Woche während eines IRL-Streams im Fitnessstudio passiert ist, aber genaue Details wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt. Spekulationen deuten darauf hin, dass es einen versehentlichen Ausrutscher gegeben haben könnte, der gegen die Nutzungsbedingungen von Twitch verstößt, da ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit aufgetreten sind.

Amouranth hob das Verbot erfolgreich auf, unabhängig davon, was wahrscheinlich 3 Tage gedauert hätte. Stattdessen war die beliebte Twitch-Streamerin zurück und konnte nach ungefähr 27 Stunden wieder streamen. Während die Umstände des Verbots fragwürdig genug sind, kratzen sich im Folgenden auch viele am Kopf, als Amouranth 300.000 Follower verlor.

300.000 Follower weniger: Waren es nur Bots?

Für den Kontext kann Kontroverse oft verwendet werden, um einen Twitch-Kanal zu verstärken, wobei “hergestellte Kontroverse” oft etwas ist, das in Betracht gezogen werden sollte, wenn etwas Seltsames im Stream passiert. Ein perfektes Beispiel ist die Tatsache dass Amouranth nach einem Verbot, das auf ein versehentliches Missgeschick in der Garderobe folgte, tatsächlich die am schnellsten wachsende Twitch-Streamerin wurde. Diesmal scheinen die Ergebnisse genau umgekehrt zu sein, wobei Amouranth den Verlust von Followern auf einen Fehler zurückführt.

Vor ihrem Verbot hatte sie ungefähr 1,41 Millionen Follower, was sie nach Imane “Pokimane” Anys zur zweitbeliebtesten Twitch-Streamerin machte. Ihre Zahl beträgt nach ihrer Rückkehr 1,17 Millionen. Die Zahlen steigen mittlerweile wieder an. Amouranth ging auf dieses Problem ein und sagte: “Die Sache mit den Followern wird für eine Weile ärgerlich sein. Es hat mich um 300.000 Follower gebracht.”

Interessanterweise ist dies nicht das erste Mal, dass Amouranth so viele Anhänger verloren hat. Die Zunahme des oben genannten Verbots war wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass ihr Name in Online-Foren explodierte, doch einige spekulieren, dass es auch eine hohe Anzahl von Bots gab. Dies liegt daran, dass Amouranth nicht allzu lange danach 300.000 Anhänger verlor. Da die Zahl so ähnlich ist, ist es möglich, dass es auch eine Panne gewesen sein könnte, aber bis Twitch die Behauptung offiziell anspricht, kann nicht viel mehr dagegen getan werden.