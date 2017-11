Trotz Xbox One X: Microsoft schließt keine weitere richtige Konsolen-Generation aus

Der neueste Teil der Need for Speed-Serie, Payback, erscheint bereits nächste Woche am 10. November. Es ist also Zeit einen Launch-Trailer zu veröffentlichen, was EA auch heute getan hat.

Das neue NfS bringt euch nach Fortune Valley, mit der Rückkehr von vielen spezifischen Anpassungsoptionen für eure Autos und einen Burnout-Takedown ähnlichen System, welches die Gameplay-Features von Payback anführt.

PC- und Xbox One-Gamer können, wenn sie einen Orgin Access/EA Access-Account haben, bereits jetzt die ersten zehn Stunden von Need for Speed Payback zocken, über das „Play First“-Programm. Die Rennspiel-Simulation startet für PlayStation 4 (Pro), Xbox One (X) und PC.