Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Neuer Operator “Azami” ist da

Demon Veil, die erste Season von Rainbow Six Siege Year 7 startete am 15. März 2022. - (C) Ubisoft

Ubisoft gab heute bekannt, dass Demon Veil, die erste Season von Rainbow Six Siege Year 7, jetzt auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC inklusive Xbox Game Pass, Ubisoft+, Ubisofts Abo-Service, Amazon Luna, und Stadia verfügbar ist. Diese neue Saison bringt neben anderen Gameplay Updates die neue japanische Operatorin Azami, einen Team Deathmatch Spielmodus und eine neue Karte im späteren Verlauf der Saison.

Spieler können den Team Deathmatch Modus neben Rainbow Six Siege vom 17. März bis zum 24. März kostenlos ausprobieren.

Rainbow Six Siege: Was sollten wir über Azami wissen?

In Demon Veil werden die Spieler eine brandneue Verteidigerin entdecken: Azami. Ausgestattet mit dem spielverändernden Kiba Barriere-Gadget, setzen ihre Wurfkanister ein sich ausdehnendes Material ein, das sich zu einer kugelsicheren Oberfläche verfestigt. Diese ermöglicht ihr es, Löcher in Wänden und Böden schnell zu reparieren und so einen mobileren und vielseitigeren Verteidigungsansatz zu bieten.

Darüber hinaus wird Emerald Plains die erste neue Karte in Rainbow Six Siege seit drei Jahren sein. Die Spieler können diese Karte, die in Irland spielt, schon bald nach dem Start der Saison erkunden.

Was erwartet uns in Demon Veil?

Demon Veil bringt einen neuen Spielmodus, Team Deathmatch, der entwickelt wurde, um die perfekte Umgebung zu erschaffen, um sich vor kompetitiven Matches aufzuwärmen, aber auch um eine zwanglosere Spielerfahrung in Rainbow Six Siege zu bieten. Team Deathmatch ist eine permanente Ergänzung zu Rainbow Six Siege und wird eine großartige Einführung für neue Spieler sein, um ein Gefühl für die Operator zu bekommen.

Zusätzliche Updates, die mit Demon Veil kommen, beinhalten:

Match Replay für Konsolenspieler

Telefonnummer als Voraussetzung für Ranglistenspiele

Balancing Updates für Goyo und Valkyrie

Exklusiver Elite Skin für Nomad

Angreifer-Neuwahl

Neues R6Fix-Anreizprogramm

Bis zum 21. März können Spieler den zeitlich begrenzten Jahr Pass für 30€ oder den Premium Year Pass für 60€ erwerben. Der Year Pass schaltet die vier saisonalen Battle Pässe frei – einschließlich eines 14-tägigen Vorabzugriffs auf neue Operator, sobald diese erscheinen – während der Premium Year Pass vier Battle Pässe, den vorzeitigen Zugriff auf neue Operator, exklusive exotische Waffenskins, R6 Credits und mehr freischaltet. Spieler, die den Premium Year Pass kaufen, schalten zusätzlich die ersten 20 von 100 Stufen frei und erhalten so schneller Belohnungen.

Rainbow Six Siege erschien am 26. November 2015. Seit Anfang des Jahres hat der Taktik-Shooter einen neuen Creative Director. Der Entwickler drängt auch immer wieder darauf, dass der Titel zukünftig Free-to-Play wird.