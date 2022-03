The Witcher 3: Nach 7 Jahren neues Easter Egg entdeckt

Bevor CD Projekt Red mit dem katastrophalen Launch von Cyberpunk 2077 einiges an Treuepunkte verloren hat, lieferten sie mit The Witcher 3 wohl das beste Rollenspiel der vergangenen Dekade. Bis heute hat das Spiel in den Herzen vieler Fans einen ganz besonderen Platz. Und das, obwohl es mittlerweile ganze sieben Jahre auf dem Buckel hat.

Das Spiel war schlicht so gut, dass es viele Spieler immer noch beschäftigt. Bis heute hält die Faszination um den Hexer an. Wenn man bedenkt, dass schon eine dritte Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie angekündigt ist, dann ist die Faszination heutzutage wahrscheinlich sogar größer, als jemals zuvor. Doch nun hat ein Spieler ein Easter Egg im Spiel gefunden, das bisher verborgen war.

Denn damit es erscheint, mussten Spieler ganze sieben Jahre warten. Der findige Spieler ist ein Youtuber namens xLetalis. Das tolle Detail beschäftigt sich hierbei mit dem NPC Vivienne, die im DLC Blood and Wine von The Witcher 3 auftaucht. In der entsprechenden Quest müssen Spieler Vivienne von einem Fluch befreien, der sie in ein vogelähnliches Monster verwandelt. Doch das hat einen Haken!

The Witcher 3: Easter Egg hat 7 Jahre gebraucht!

Denn bevor ihr Vivienne von ihrem Fluch löst, klärt ihr sie über den Preis auf. So hat sie nach der Befreiung nur noch sieben Jahre zu leben und stirbt darauf. Doch weil sie unsterblich verliebt ist, wählt sie ein Dasein als Mensch und den Tod. Nach der Quest könnt ihr sie auf den Skellige Inseln in einem Zimmer in Kaer Trolde wiederfinden und mit ihr plaudern.

Doch xLetalis hat herausgefunden, dass wenn ihr ganze sieben Jahre meditiert, sie beim nächsten Besuch tot sein wird. Wer die Zeit hat satte 2,500 ingame Stunden zu warten, kann sich von dem realistischen Detail selbst überzeugen. In einem Statement bei IGN hat sich der Hauptquestdesigner Philipp Webber dazu geäußert.

,,Ich bin mir nicht sicher, ob es das letzte Geheimnis ist, aber es ist sicher nahe dran. Jeder hat so viele Details während den letzten Monaten der Entwicklung versteckt, dass Leute sicher immer noch irgendwann etwas neues finden werden. ,,Es ist aber sicherlich das Easter Egg, das ich von allen die ich gemacht habe am meisten versteckt habe. Es ist also ziemlich beeindrucken, dass man es endlich gefunden hat.”

Auch wenn das Easter Egg durch ingame Stunden und Konsolenbefehle am PC leicht gefunden werden kann, ist es dennoch ein lustiger Zufall, dass es nahezu sieben Jahre seit dem Release von The Witcher 3 gefunden wurde.