Es gibt momentan wahrscheinlich nicht viele Spieler, die The Witcher 3 spielen, es sei denn, ihr seid eingefleischte Fans. Immerhin hat der Titel von CD Projekt RED schon einiges an Staub angesetzt. Wenn ihr jedoch Lust auf ein bisschen mehr Abenteuer in der Welt der Blutsauger haben wollt, oder diesen unglaublichen Titel verpasst habt, bietet sich jetzt die Gelegenheit. Die Reisen mit Geralt of Rivia am PC sind jetzt noch schicker!

Vor kurzem wurde ein HD-Upgrade-Mod veröffentlicht, der die Grafik auf beeindruckende Weise verbessert und die Welt von The Witcher 3 noch realer macht.

Der Mod wurde zur Verfügung gestellt und kann jetzt über Nexus Mods heruntergeladen werden. Das Ziel des so genannten The Witcher 3 HD Reworked Project ist es, „die Grafik zu verbessern, indem Modelle und Texturen auf eine bessere Qualität gebracht werden, wobei der ursprüngliche Kunststil erhalten bleibt“. Das bedeutet, dass alles, was wir am Aussehen von The Witcher lieben, gleich bleibt, aber es viel atemberaubender macht.

Merkbare Unterschiede durch den „HD-Upgrade-Mod“ für The Witcher 3

Sobald der Mod installiert ist, gibt es einen merklichen Unterschied in den Texturen der umgebenden Natur und Strukturen sowie in Kleidung und Rüstung. Die Leute, die hinter dem Projekt stehen, haben ein Vorschau-Video ihrer Arbeit zusammengestellt, das einige schöne Übergänge enthält, die zeigen, wie effektiv der Mod ist. Bilder sagen bekanntlich mehr als Worte. Vor allem wenn es um Grafik-Details geht.

Noch mehr von The Witcher

Falls ihr an der PC-Version nicht interessiert seid: In Kürze erscheint der Titel, neben der PS4- und Xbox One-Version, auch für den Nintendo Switch. Das Releasedatum wird für Ende September 2019 gemunkelt, fix ist es noch nicht.

Ebenfalls in diesem Jahr erscheint noch The Witcher auf NETFLIX, eine neue TV-Serie die vorerst drei Staffeln erhalten soll. Geralt of Rivia wird von Henry Cavill gespielt, der auch SuperMan (Man of Steel) im DC Expanse Universe darstellt.

