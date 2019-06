So unwahrscheinlich es auch scheinen mag, The Witcher 3: Wild Hunt wird noch in diesen Jahr für die Nintendo Switch auf den Markt kommen. Positiv ist zu vermerken, dass es den gesamten Inhalt der Veröffentlichung von Game of the Year Edition enthält. Einschließlich aller bisher veröffentlichten DLC-Erweiterungen.

Auf der weniger guten Seite muss das Spiel einige ernsthafte Zugeständnisse machen, um auf der Hybrid-Konsole laufen zu können. Aber so oder so, es kommt immer noch, und diejenigen, die noch physisch einkaufen, haben heute weitere gute Neuigkeiten. Man muss sich nicht um übermäßige Downloads sorgen, um einige Extras zu erhalten.

Wir wussten bereits, dass das Spiel auf einem 32-GB-Cartridge ausgeliefert wird. Allerdings kennen wir die Größe des Spiels. Da wäre es nicht völlig unerwartet anzunehmen, dass man zusätzliche Downloads erdulden muss. Klar, bei vielen „großen Titeln“ für die Switch ist das nichts Unbekanntes. Doch es scheint so, als hätte CD Projekt RED die 32 Gigabyte der Switch-Cartridge genutzt. Der Titel erfordert keinen zusätzlichen Download.

The Witcher 3: Complete Edition wird irgendwann in diesem Jahr für Nintendo Switch veröffentlicht. Es ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar.