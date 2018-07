Alles hat ein Ende, auch die Telltale-Spiele-Serie zu The Walking Dead. In The Final Season wird eine Geschichte enden, welche bis jetzt drei Haupt-Games und ein Mini-Game herausgebracht hat. Der Teaser-Trailer zur finalen Staffel zeigt Clementine und AJ wie sie einer anderen Gruppe von Kindern beitreten. Alles ist jedoch nicht gut und es liegt an Clem festzustellen, wie sie die Menschen um sie herum schützt.

Ähnlich wie bei früheren Spielen wird man als Gamer Entscheidungen treffen müssen und aufgrund ihrer Aktionen unterschiedliche Konsequenzen erleben. Es ist sogar möglich, das Ende zu beeinflussen, und es gibt wieder verschiedene Szenarien wie es ausgeht. Wenn der Teaser ein Anzeichen dafür ist, dann könnte Clementine letztendlich auf dem selben Weg sein wie Lee Everett von Season One.

The Walking Dead: The Final Season wird ihre erste Episode am 14. August für Xbox One, PS4 und PC haben. Die Nintendo Switch-Version wird später in diesem Jahr herauskommen.