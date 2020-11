The Medium: Die nächste Release-Verschiebung bis 2021

The Medium - (C) Blobber Team

Das im Mai dieses Jahres angekündigte Horror-Spiel The Medium von Bloober Team scheint eine der schrecklichsten Erfahrungen seit der Videospiele-Verfilmung von Super Mario Bros. zu werden. Mit 4K Visuals, unheimlichen Monstern und einen Soundtrack komponiert von Akira Yamaoka von Silent Hill, ist das Spiel gesetzt, ziemlich geil zu werden.

Leider müssen diejenigen, die sich darauf freuen, The Medium im Dezember in die Hände zu bekommen, etwas länger als erwartet warten. Das Bloober Team gibt bekannt, dass das Spiel eine kurze Verzögerung erhalten hat. Der neueste Horrortitel des Studios wird nun am 28. Januar 2021 veröffentlicht und springt sechs Wochen nach seiner geplanten Veröffentlichung später in dieser Weihnachtszeit.

In einer Erklärung auf Twitter gab das Entwickler-Team zu, dass die Verzögerung eine schwierige Entscheidung sei, und behauptete, die „COVID-19-Situation in Polen“ sei der Hauptgrund für die Verschiebung des Spiels. Interessanterweise gab es auch zu, dass die entsprechenden Veröffentlichungen anderer Spiele ein anregender Grund für die Entscheidung waren, eindeutig in Bezug auf Cyberpunk 2077, das am selben Tag debütieren sollte. Ungeachtet dieses Rückschlags war dem Studio klar, dass es sich immer noch dafür einsetzt, The Medium zu seiner bislang ehrgeizigsten und „beängstigenden“ Veröffentlichung zu machen.

The Medium wird voraussichtlich am 28. Januar 2021 für PC und Xbox Series X veröffentlicht.