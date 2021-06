The Medium hat eine ESRB-Bewertung für die PS5 erhalten

(C) Bloober Team

Exklusive Spiele gab es für Xbox-Plattformen seit dem Start der Xbox Series X in der vergangenen Weihnachtszeit nicht mehr im Überfluss. Die Pandemie hat die Xbox Game Studios sicherlich hart getroffen, aber Xbox hat noch viel in Aussicht. Das Horrorspiel The Medium von Bloober Team, war ursprünglich für exklusiv für PC und Xbox Series X/S gedacht und erschien Anfang diesen Jahres, aber eine neue ESRB-Bewertung zeigt, dass es bald auf PS5 erscheinen könnte.

Wie von Gematsu berichtet, hat The Medium nun eine offizielle Bewertung des US-amerikanischen ESRB-Rating-Boards für die PlayStation 5 erhalten. Die Bewertung wurde zuvor ausschließlich für die Konsolen der Xbox-Serie aufgeführt, listet jetzt jedoch auch die PS5. Am Rating des ESRB hat sich sonst nichts geändert. Es wird immer noch mit M für Reife bewertet und warnt vor Gewalt in der ersten Person, Blutflecken und Schimpfwörtern. Mit anderen Worten, es gibt allen Grund zu der Annahme, dass es sich um einen zuverlässigen Leak handelt.

Vorerst bleibt The Medium auf der offiziellen Xbox-Website als „Xbox Console Exclusive“ gelistet. Wenn die Veröffentlichung von des Spiels auf PS5 bevorsteht, steht wahrscheinlich eine überraschende Ankündigung bevor. Offensichtlich gibt es mit dem Summer Game Fest und der E3 2021 viele Möglichkeiten den Release zu verkünden. Aber je nach Vertrag des Bloober Teams könnte dies Wochen bedeuten oder gar Monate bevor die PS5-Portierung legal angekündigt wird.

Dass The Medium auf eine andere Plattform kommt, ist keine völlige Überraschung. Als die Plattformen des Spiels erstmals im Juni 2020 angekündigt wurden, wurde berichtet, dass The Medium für eine begrenzte Zeit exklusiv für die Xbox Series X/S sein würde. Sobald das Zeitfenster für Exklusivität endete, wäre The Medium frei, auf andere Plattformen zu kommen. Es war nur nicht klar, ob diese Exklusivität sechs Monate, zwölf Monate oder ein anderes unregelmäßiges Intervall dauern würde.

Wenn The Medium einen sechsmonatigen Exklusivvertrag mit Xbox abgeschlossen hat, endet dieser Vertrag am 28. Juli. Wenn es einen zwölfmonatigen Vertrag hat, wird es frühestens im Januar 2022 auf PS5 kommen. Angesichts des bereits live gehenden ESRB-Ratings erscheint der Sechsmonatsvertrag umso wahrscheinlicher, auch wenn nichts davon sicher ist.

The Medium ist ab sofort für PC und Xbox Series X/S erhältlich.