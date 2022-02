Xbox Game Pass im Februar 2022: CrossfireX, Besiege und mehr!

Besiege startet am 10. Februar 2022 im Xbox Game Pass. - Quelle: Xbox

Der Februar ist zwar der kürzeste Monat des Jahres, soll aber nicht heißen, dass es keine Highlights gibt. Auch im Xbox Game Pass gibt es wieder einige neue Titel, die man sich genauer ansehen sollte. Dank dem Abo ist der Blick auch für “Vielspieler” auch wesentlich günstiger.

So kommt CrossfireX am 10. Februar 2022 für Xbox One und Xbox Series X/S. Contrast. Ebenfalls am selben Tag startet Besiege.

In Besiege von den Spiderling Studios befindet man sich in einem physikbasierten Bauspiel, in dem du mittelalterliche Belagerungsmaschinen zusammenbaust.

Wenn neue Spiele kommen, müssen auch andere wieder gehen. So werden einige gute Titel wie Control, Code Vein, The Medium und The Falconeer den Xbox Game Pass im Februar 2022 wieder verlassen.

Schon bald im Xbox Game Pass

3. Februar – Contrast (Cloud und Konsole) ID@Xbox

3. Februar – Dreamscaper (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

3. Februar – Telling Lies (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

10. Februar – Besiege (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

10. Februar – CrossfireX (Konsole)

10. Februar – Edge of Eternity (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

10. Februar – Skul: The Hero Slayer (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

10. Februar – The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Konsole und PC)

14. Februar – Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

14. Februar – Infernax (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Grounded: Into the Wood-Update

Jetzt verfügbar – Microsoft Flight Simulator: World Update VII: Australia

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Xbox hat auch im Februar eine Reihe fantastischer Xbox Game Pass Ultimate Perks für Dich vorbereitet. Besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neuesten Perks.

Jetzt verfügbar – Smite: Season 9 Starter Pass

Jetzt verfügbar – World of Warships: Exclusive Starter Pack

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Februar

Control (Cloud, Konsole und PC)

Code Vein (Cloud, Konsole und PC)

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Konsole und PC)

The Medium (Cloud, Konsole und PC)

Project Winter (Cloud, Konsole und PC)

The Falconeer (Cloud, Konsole und PC)