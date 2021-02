The Medium Entwickler Bloober Team arbeitet bereits am nächsten großen Projekt

Das Bloober Team, ein Entwickler, der in den letzten Jahren für einige denkwürdige Horrorspiele wie Blair Witch und Layers of Fear bekannt war, hat gerade seinen neuesten Titel, The Medium, auf Xbox Series X / S und PC veröffentlicht.

Das von Silent Hill inspirierte psychologische Horror-Spiel erhielt anständige Kritiken und landete zum Zeitpunkt des Schreibens bei Metacritic auf einer durchschnittlichen Punktzahl von 76. Obwohl die Bewertungen des Spiels von verschiedenen Verkaufsstellen nicht alle positiv waren, war The Medium für das Entwicklungsteam immer noch ein finanzieller Erfolg, da die Entwicklungskosten des Spiels bereits aus dem Gesamtumsatz des Spiels zurückgezahlt wurden.

Jetzt, da The Medium veröffentlicht ist wird es interessant zu sehen sein, woran das Studio als nächstes arbeitet. Da das Team an lizenzierten Produkten wie Blair Witch und auch an Originalobjekten gearbeitet hat, ist nicht abzusehen, was das Studio in den Ärmeln versteckt. In einem Tweet dieser Woche von einem Designer des Bloober Teams scheint das Team jedoch nicht nur mit der Arbeit an seinem nächsten Projekt zu beginnen, sondern scheint auch neue Stellen zu schaffen.

The Medium was cool, right? Right, but what’s even cooler is that we are working on a new big project and we need your input! Are you a Combat Programmer? VFX Artist? Concept Artist? Yes? Then join us if you dare👻https://t.co/HDZTjIynh4 pic.twitter.com/P4YeudF2uo

— Artur Łączkowski (@arturlaczkowski) February 3, 2021