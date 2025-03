The Last of Us Part 3: Kommt die Fortsetzung doch nicht?

Wird The Last of Us Part 3 jemals erscheinen? Falls du darauf gewartet hast, gibt es schlechte Nachrichten. Neil Druckmann, kreativer Kopf hinter der Erfolgsreihe, hat sich erneut zur Zukunft der Serie geäußert – und diesmal klingt es nicht nach einem sicheren Sequel.

Steht „The Last of Us“ wirklich vor dem Ende?

Die Spielereihe zählt zu den größten Erfolgen von Naughty Dog. Der erste Teil war ein Meilenstein auf der PS3, die Fortsetzung hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Zusätzlich katapultierte die gefeierte HBO-TV-Serie die Marke in neue Höhen. Staffel 2 ist bereits kurz vor Release (Start: 14. April), und es gibt Pläne für weitere Staffeln.

Doch was bedeutet das für ein mögliches The Last of Us Part 3? Druckmann hatte bereits 2021 erwähnt, dass es eine grobe Story-Idee für eine Fortsetzung gibt. Auch im 2024 erschienenen Dokumentarfilm „Grounded II“ sprach er davon, dass es sich „so anfühlt, als gäbe es noch ein weiteres Kapitel“. Jetzt klingt er jedoch deutlich skeptischer.

Druckmann warnt Fans: Nicht auf Teil 3 wetten!

In einem aktuellen Interview mit Variety wurde Druckmann auf die Zukunft von „The Last of Us“ angesprochen. Seine Antwort dürfte viele Fans enttäuschen:

„Ich denke, das Einzige, was ich sagen kann, ist: Wette nicht darauf, dass noch mehr von The Last of Us kommt. Das könnte es gewesen sein.“

Das ist ein deutlich vorsichtigerer Ton als in seinen früheren Aussagen. Könnte es also sein, dass Naughty Dog die Serie endgültig beendet?

Warum Naughty Dog sich anderen Projekten widmet

Die Entscheidung könnte mehrere Gründe haben. 2023 wurde das geplante Multiplayer-Projekt im TLoU-Universum eingestellt, weil Naughty Dog nicht die gewünschte Qualität liefern konnte. Stattdessen konzentriert sich das Studio jetzt auf ein völlig neues Spiel: Intergalactic: The Heretic Prophet, das im Dezember 2024 angekündigt wurde.

Vielleicht will Naughty Dog sich einfach von der Endzeit-Atmosphäre lösen. Zudem dürfte Sony ein gewichtiges Wort mitzureden haben, denn „The Last of Us“ ist eine der wertvollsten Marken des Unternehmens. Ob sie wirklich auf ein weiteres Spiel verzichten, bleibt fraglich. Das zweite Spiel liefert zumindest Stoff für mehrere Staffeln der HBO-Serie. Aber mehr wie drei (oder vier) sehe ich hier auch nicht am Horizont, wenn man „nur“ jeweils 7 Episoden pro Staffel bringt.

Druckmanns Aussage bedeutet nicht zwangsläufig, dass The Last of Us Part 3 niemals kommt. Vielleicht möchte Naughty Dog erst eine Pause einlegen oder wartet auf die richtige Inspiration. Fest steht: Die Tür ist nicht vollständig geschlossen – aber sie steht auch nicht weit offen. Wenn du auf eine baldige Fortsetzung hoffst, muss sich wohl noch lange gedulden.