„The Last of Us“ Staffel 2: Start, Handlung & alles, was du wissen musst

Die Wartezeit hat ein Ende: Die zweite Staffel von The Last of Us startet am 14. April 2025 auf Sky! Nach dem überwältigenden Erfolg der ersten Staffel geht die Reise von Joel und Ellie weiter – doch dieses Mal wird alles noch intensiver.

Aber worum geht es in Staffel 2? Welche neuen Charaktere erwarten dich? Und wo kannst du die neuen Folgen streamen? Hier erfährst du alle wichtigen Infos!

Wann und wo kannst du „The Last of Us“ Staffel 2 sehen?

Ab dem 14. April kannst du die neuen Episoden von The Last of Us exklusiv auf Sky Q und dem Streamingdienst Sky X schauen. Die Folgen erscheinen wöchentlich, jeweils einen Tag nach der US-Ausstrahlung. Falls du Staffel 1 noch nicht gesehen hast oder sie erneut erleben möchtest, findest du alle Folgen weiterhin auf Sky Q und Sky X auf Abruf.

Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel an. Joel und Ellie haben sich ein neues Leben aufgebaut, doch die Vergangenheit holt sie wieder ein. Während sich ihre Beziehung verändert, müssen sie sich nicht nur neuen Gefahren stellen, sondern auch moralische Entscheidungen treffen, die alles infrage stellen.

Die Welt ist brutaler und unberechenbarer geworden – und es dauert nicht lange, bis alte Feinde und neue Bedrohungen auftauchen.

Welche Schauspieler sind dabei?

Natürlich kehren Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie zurück. Auch Gabriel Luna (Tommy) und Rutina Wesley (Maria) sind wieder mit dabei. Doch es gibt auch neue Gesichter, die eine entscheidende Rolle spielen werden:

Kaitlyn Dever als Abby

als Abby Isabela Merced als Dina

als Dina Young Mazino als Jesse

als Jesse Ariela Barer als Mel

als Mel Tati Gabrielle als Nora

als Nora Spencer Lord als Owen

als Owen Danny Ramirez als Manny

als Manny Jeffrey Wright als Isaac

Ein besonderes Highlight: Catherine O’Hara wird in Staffel 2 einen Gastauftritt haben!

Wie nah bleibt die Serie am Spiel?

Die Serie basiert auf dem erfolgreichen Videospiel-Franchise von Naughty Dog. Fans von The Last of Us Part II dürfen sich darauf freuen, dass viele Schlüsselmomente aus dem Spiel übernommen werden – allerdings wird es auch einige Überraschungen geben. Die Macher Craig Mazin und Neil Druckmann haben bereits angedeutet, dass nicht alles eins zu eins wie im Spiel ablaufen wird.

The Last of Us wurde bereits in Staffel 1 mit mehreren Emmys ausgezeichnet und zählt zu den besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten. Die düstere, emotionale Geschichte, die herausragende schauspielerische Leistung und die packende Inszenierung machen die Serie zu einem echten Highlight.