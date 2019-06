Seit über 2 Jahren haben wir die Bilder des allerersten The Last of Us 2 (The Last of Us Part II)-Trailers im Kopf. Irgendwie ein Moment wo man weiß, wo man ihn gesehen hat und was an diesem Tag passiert ist. Nun gibt es (wieder mal) ein neues Gerücht, dass den Release-Zeitraum einschränkt.

Jason Schreier von Kotaku hat via Twitter veröffentlicht, dass die heiß erwartete Fortsetzung des Action-Abenteuers von Naughty Dog Anfang 2020 – möglicherweise im Februar – herauskommen wird. Schreier merkte an, dass das Spiel ursprünglich für die Veröffentlichung im Herbst 2019 geplant war, aber vor kurzem auf Anfang 2020 zurückgesetzt wurde.

Vielleicht, um Naughty Dog mehr Zeit zu geben, um das Spiel zu verbessern? Das hoffen wir sehr.

Immerhin bekommen wir im November mit Death Stranding einen hochkarätigen exklusiven PS4-Titel, also warum die ganze Munition auf verbraten? Wir erwarten uns von The Last of Us Part II nicht anderes, als das beste PS4-Game aller Zeiten. Wenn nicht sogar das beste Videospiel aller Zeiten. Immerhin wird das ein krönender Abschluss dieser Konsolen-Generation, oder so.

Diverse Gerüchte im Internet besagen sogar das wir noch dieses Wochenende einen neuen Trailer zum kommenden Naughty Dog-Game sehen werden. Ich bezweifle es, lasse mich aber gerne überraschen – wenn es so wäre.